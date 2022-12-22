Из конституции Татарстана исключают «суверенитет»

Вчера в Госсовет (парламент) Татарстана поступил проект поправок в конституцию республики, который позволит к 2023 году исполнить все требования федерального центра. Так, с 1 января высшее должностное лицо республики будет называться не «президент», а «глава». Из текста конституции исключаются упоминания о суверенитете, договоре с РФ о разграничении полномочий, а также о гражданстве республики. В то же время поправки позволят действующему руководителю Татарстана Рустаму Минниханову пойти на следующие выборы главы региона. Ожидается, что изменения в Конституцию будут внесены на сессии Госсовета 23 декабря 2022 года, а уже сегодня их может одобрить профильный комитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Проект закона «О внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан» был опубликован на сайте Госсовета вчера вечером. Его соавторами указаны 37 парламентариев из фракции «Единой России» и депутатской группы «Татарстан — новый век». В их числе вице-спикеры Юрий Камалтынов и Марат Ахметов, секретарь Госсовета Лилия Маврина, главы всех восьми профильных комитетов. Спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина в списке соавторов нет.

Проект состоит из 63 поправок. Большинство из них связаны с исключением из основного закона республики слова «президент». Согласно законопроекту, с 1 января 2023 года высшее должностное лицо региона будет именоваться «глава Республики Татарстан». «Наименование должности высшего должностного лица Республики Татарстан приводится в соответствие со ст. 20 федерального закона № 414»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Конституция Татарстана была принята Верховным советом республики 6 ноября 1992 года (на год раньше российской) и вступила в действие 30 ноября. После этого основной закон республики меняли семь раз. Последний раз в 2012 году, когда в регионах вернули выборы глав субъектов России.

Татарстан остается единственным субъектом РФ, имеющем своего президента. Этот пост с 2010 года занимает Рустам Минниханов, сменивший первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Тогда же в федеральном законодательстве впервые появилась норма о том, что руководитель региона не может называться президентом. Республика изначально должна была поменять конституцию к 2015 году, а затем к 2016 году. Но Госсовет Татарстана никакие изменения до настоящего времени не вносил.

В конце 2021 года Госдума приняла новый закон о публичной власти в регионах, согласно которому высшее должностное лицо субъекта РФ должно называться главой и может иметь дополнительное название, но только не «президент». Госсовет Татарстана выступал против принятия этого документа, пока Рустам Минниханов не заявил, что республика исполнит требование федерального центра, хотя ее мнение и «не было услышано». По распоряжению Фарида Мухаметшина в августе 2022 года в Госсовете была образована «рабочая группа по приведению законодательства Республики Татарстан в соответствие с федеральным конституционным законодательством».

Законопроект, который подготовила эта группа, предусматривает и другие изменения конституции республики. Так, в ней закрепляются права главы Татарстана определять систему органов исполнительной власти в регионе, привлекать к ответственности руководителей муниципальных образований. В то же время Госсовет Татарстана лишается права согласовывать кандидатуру на должность прокурора республики.

Из основного закона также исключаются упоминания суверенитета Татарстана, в том числе в ст. 3, где говорится, что «многонациональный народ» является «носителем суверенитета» республики. Теперь народ остается лишь «единственным источником власти» в регионе. Герб, флаг и гимн Татарстана впредь будут выражать «государственность республики», а не ее суверенитет. Также глава Татарстана вместо суверенитета будет обеспечивать «защиту государственности».

Слово «суверенитет» остается в ст. 1 конституции, где говорится, что «суверенитет Республики Татарстан выражается в обладании всей полнотой государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) вне пределов ведения РФ». Дело в том, что по основному закону Татарстана эта статья может быть изменена только путем референдума.

«Мы не можем сейчас проводить референдум»,— пояснила вчера „Ъ“ секретарь Госсовета Лилия Маврина, однако она не исключила, что эта статья может быть изменена в дальнейшем. В ст. 1 также по-прежнему остается упоминание договора о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ (срок действия второго по счету такого соглашения истек еще в 2017 году). Но в других статьях наименование договора убирается.

Утратившими силу будут признаны статьи основного закона республики, которые регламентируют деятельность Конституционного суда Татарстана. По требованию федерального законодательства такой суд в республике упраздняется с 1 января 2023 года (республиканский закон об этом был принят в октябре этого года).

Также депутаты хотят исключить из Конституции ст. 15, где говорится, что «Татарстан отвергает насилие и войну как средство разрешения споров между государствами и народами» и запрещается «пропаганда войны». По словам госпожи Мавриной, эта статья является избыточной в конституции, поскольку запрет пропаганды войны установлен федеральными закона. «Наша конституция приводится в соответствие с российской»,— добавила секретарь.

Из конституции, согласно предлагаемым поправкам, исчезнет ст. 21 о том, что «Татарстан имеет свое гражданство», а граждане республики одновременно являются гражданами РФ.

В то же внесение изменений позволяет Рустаму Минниханову еще дважды избираться руководителем региона. В законопроекте сказано, что одно и то же лицо не сможет избираться на должность главы республики более двух сроков. Однако для тех, кто прежде руководил республикой, нововведение применяется «без учета числа сроков», которые были к моменту принятия поправок. Напомним, сейчас для президента Татарстана установлено ограничение не более «двух сроков подряд». По действующей конституции господин Минниханов не смог бы пойти на выборы после окончания своих нынешних полномочий в 2025 году.

«Отказ от должности президента Татарстана — это важная веха в истории республики. Элите жалко расставаться с этой должностью»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. Однако он отмечает, что «важно наполнение должности главы республики». «Название „президент“ — это важный символ, но по сути меняется только название, функционал должности остается»,— указывает он.

По мнению господина Сергеева, «обнуление» президентских сроков Рустама Минниханова можно расценивать как «подсластили горькую пилюлю». «Поправки — это один из способов продления сроков руководителя республики. В целом деятельность Минниханова вполне устраивает руководство РФ»,— считает эксперт.

Как ожидается, поправки в конституцию могут быть приняты депутатами Татарстана на ближайшей сессии, 23 декабря. Хотя в повестке заседания этот вопрос не значится, секретарь Госсовета Лилия Маврина сказала „Ъ“, что его внесут «с голоса». Сегодня законопроект должен рассмотреть парламентский комитет по госстроительству.

Лилия Маврина подчеркнула, что изменения в конституцию — это «не обычный законопроект». Для их принятия требуются голоса не менее двух третей депутатов, то есть 67 из 100 человек. В то же время проект поправок смогут рассмотреть за один день сразу в трех чтениях. В заседании может быть сделан перерыв для внесения поправок в сам законопроект. «Но мы надеемся, что не будет поправок»,— сказала „Ъ“ госпожа Маврина.

Кирилл Антонов