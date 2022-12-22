Дубинки от передоза не помогут

Мосгорсуд отменил обвинительный приговор сотрудникам Росгвардии, применившим дубинки против пациента больницы, который бился о стены и стекла, поговорив с банкоматом. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что росгвардейцы действовали в рамках закона, а молодой человек умер не от их ударов, а от передозировки наркотиков.

13 июля 2020 года сержанты Сергей Бычков и Илья Прокопенко прибыли по вызову в расположенную в Солнцево 17-ю горбольницу. Нажавший тревожную кнопку охранник объяснил, что пришедший к ним молодой человек ведет себя неадекватно, матерится и требует его срочно госпитализировать. Подтвердили это и вышедшие к росгвардейцам врачи, заподозрившие, что молодой человек находится под воздействием наркотиков.

Однако при появлении стражей порядка никакой агрессии в действиях Олега Добронравова не было. Он лишь бесцельно бродил по больнице — из холла в коридор и обратно, периодически подходил к банкомату и разговаривал с ним. Подошедшему к нему Сергею Бычкову молодой человек заявил, что доктора отказываются его госпитализировать, но от предложения проехать в полицию и там написать на них заявление отказался. После этого уже и сержант Бычков предположил, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения, и более настойчиво предложил пройти в машину. В ответ господин Добронравов вновь отправился разговаривать с банкоматом, после чего, как следует из материалов дела, неожиданно для бойцов Росгвардии и стоявших в холле медиков разбежался и со всей силы ударился головой о стену, упал на пол, но тут же вскочил и стал кричать, что его убивают. Еще через несколько секунд бросился к выходу, где его перехватил Илья Прокопенко. Лишь после этого дебошира уложили на пол и надели наручники. Но и в таком состоянии он продолжал брыкаться, разбил в итоге стоявшую в холле стеклянную витрину и порезал себе ногу. Несколько ударов по спине резиновой дубинкой особого эффекта не дали.

Обычная скорая из ОМВД «Солнцево», куда доставили господина Добронравова, забирать его отказалась. Приехавшая бригада психиатрической скорой помощи доставила пациента в психосоматическое отделение 67-й горбольницы, где в тот же день Олег Добронравов скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от «нарастающего отека головного мозга, обусловленного отравлением наркотическими веществами альфа-пирролидиновалерофеноном, его метаболитами и 11-нор-дельта-9-тетра-гидроканнабиноловой кислотой».

Тем не менее в июне 2022 года Солнцевский райсуд Москвы признал сержантов Бычкова и Прокопенко виновными в превышении должностных полномочий (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Первый получил три года и два месяца колонии общего режима, а его напарник — три года и десять месяцев.

Защита фигурантов приговор обжаловала. Но если адвокат Сергея Бычкова, который свою вину частично признал, назвав решение суда чрезмерно суровым, просил лишь о наказании, не связанном с лишением свободы, то адвокат Ильи Прокопенко настаивал на полном оправдании своего клиента «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

В итоге судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда с доводами защитника Ильи Прокопенко полностью согласилась. Вынесенный судом первой инстанции приговор был отменен «ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в нем, фактическим обстоятельствам уголовного дела». Из апелляционного приговора следует, что господа Прокопенко и Бычков «действовали в отношении Олега Добронравова сообразно сложившейся ситуации в рамках своих служебных полномочий, явно их не превышая», а потому подлежат оправданию.

Олег Рубникович