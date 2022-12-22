Футбол не наглядный

Финальный матч чемпионата мира по футболу в этом году привлек меньше внимания, чем все его финалы с 2006 года. На снижение интереса к чемпионату в целом повлияло неучастие российской сборной, а также больший фокус россиян на новостных передачах, говорят участники рынка. Эксперты подчеркивает и то, что трансляцию по ТВ вел только «Матч ТВ». Сам телеканал считает результаты успешными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Villar NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters Фото: Martin Villar NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters

“Ъ” изучил данные Mediascope о смотрении в России чемпионата мира по футболу в 2022 году, финальная часть которого прошла с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Самой рейтинговой стала трансляция матча между Аргентиной и Францией 18 декабря. Ее рейтинг составил 8,1% (среднее количество человек, смотревших трансляцию, в процентах от населения городов с числом жителей более 100 тыс. человек старше четырех лет). Доля трансляции (показатель в процентах от всей телеаудитории) составила 24,5%. На втором месте оказался матч Марокко—Португалия 10 декабря (4,3% и 14%), на третьем — Франция—Марокко 14 декабря (4,1% и 17,3%).

Рекордов прошлых лет побить не удалось: более того, все финальные матчи чемпионатов с 2006 года имели более высокие показатели смотрения (см. таблицу). Самыми высокими они предсказуемо были у финала ЧМ-2018, который проходил в России. Матч Франция—Хорватия, который транслировался на «России 1» 15 июля 2018 года, показал рейтинг 16,2%, долю — 53,9%.

Показатели смотрения финальных матчей чемпионата мира по футболу в разные годы Выйти из полноэкранного режима Год Программа Телекомпания Дата Время начала Время окончания Рейтинг (%) Доля (%) 2022 Футбол. Чемпионат мира-2022 (Аргентина—Франция) «Матч ТВ» 18.12.2022 8:44 12:51 8,1 24,5 2018 Футбол. Чемпионат мира-2018 (Франция—Хорватия) «Россия 1» 15.07.2018 8:44 11:35 16,2 53,9 2014 Футбол. Чемпионат мира-2014 (Германия—Аргентина) «Первый канал» 13.07.2014 1:42 5:13 8,1 37,9 2010 Футбол. Чемпионат мира-2010 (Испания—Нидерланды) «Россия 1» 11.07.2010 1:00 4:28 9,3 37,3 2006 Футбол. Чемпионат мира-2006 (Франция—Италия) «Первый канал» 09.07.2006 12:46 4:05 12,3 45,0 Открыть в новом окне Источник: Mediascope, данные по аудитории старше 4 лет в городах РФ с населением больше 100 тыс. чел.

Единственным телеканалом, который в 2022 году транслировал чемпионат мира по футболу на ТВ, был «Матч ТВ». Канал в результате улучшил свои позиции в топ-20 по доле смотрения в сутки: с 18-го места в период с 1 сентября по 19 ноября он поднялся до пятой позиции в период ЧМ (с 20 ноября по 18 декабря). Доля «Матч ТВ» от всей аудитории РФ (в городах выше 100 тыс. человек) выросла с 1,2% до 4,6%. При этом доли телеканалов-лидеров в период ЧМ снижались: у «России 1» — с 15,9% до 14,9%, у НТВ — 9,2% до 8,9%, у «Первого канала» — с 8,9% до 7,5%.

«Если бы наша сборная была в Катаре, интерес был бы выше, но все равно мы крайне довольны показателями на групповом этапе турнира, где были, откровенно говоря, проходные для широкой аудитории матчи,— заявил “Ъ” генпродюсер "Матч ТВ" Александр Тащин.— ЧМ, который проходил в РФ, конечно, волновал почти каждого жителя страны, сегодня же фокус зрителя больше на информационных программах». Топ-менеджер признает, что «Матч ТВ» «не питал надежд, что сможет побить цифры предыдущего чемпионата». По его словам, доля телеканала с начала до конца игры в целевой аудитории (мужчин от 14 до 59 лет в городах с населением более 100 тыс. человек) составила 41,04%.

По данным «Матч ТВ» (на базе Mediascope), финал ЧМ в России посмотрели примерно 18,2 млн человек без учета интернета. На онлайн-платформах, ретранслирующих канал, финальную встречу посмотрели более 1,4 млн уникальных пользователей. Еще 2 млн смотрели финал на площадках «Матч ТВ», добавил Александр Тащин. В Mediascope данных по интернет-трансляциям ЧМ не предоставили.

На показатели смотрения в этом году повлияла совокупность факторов, среди которых и отсутствие на чемпионате российской сборной, и общее снижение объемов развлекательного контента на федеральном ТВ, поясняет директор Института современных медиа Кирилл Танаев. «Думаю, если бы те же финальные игры чемпионата мира показывали на "России 1" или "Первом", то цифры были бы очень высокими. Безусловно, меньше, чем на ЧМ-2018, но существенно более высокими, чем сейчас»,— полагает эксперт. Он подчеркивает, что роль сыграли бы охваты аудитории крупнейших телеканалов и мощное промо, которое такие трансляции сопровождает. Для «Матч ТВ», уточняет господин Танаев, нынешний чемпионат — серьезный успех, притом что «объективно он имеет существенно более низкие охваты, чем ведущие телеканалы».

Валерия Лебедева