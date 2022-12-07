ЧМ-2022 выиграли букмекеры

Несмотря на отстранение российских команд от международных соревнований, которое способствовало снижению интереса к спорту, крупные российские букмекеры рассчитывают на увеличение выручки по итогам 2022 года на 10–20%. Этому помогут, в частности, чемпионат мира по футболу в декабре, который спровоцировал рост числа клиентов, а также низкая база 2021 года, в котором еще сохранялись ограничения из-за пандемии. В 2023 году, говорят эксперты, динамика рынка будет более прямо зависеть от международной обстановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Выручка «Фонбет» по итогам 2022 года может вырасти на 10% по сравнению с 2021 годом, рассказал “Ъ” гендиректор компании Сергей Анохин. На отрасль сильно повлияло отстранение российских спортсменов и команд от международных соревнований, признает он, негативным фактором стала и общая экономическая ситуация в стране. О точных размерах выручки по итогам 2022 года можно будет сказать после завершения чемпионата мира по футболу в Катаре (его финал проходит с 20 ноября по 18 декабря), «по итогам года он должен стать самым востребованным событием года, число клиентов выросло на 30–40%, если сравнивать с днями, предшествующими старту ЧМ», говорит господин Анохин.

Рост рынка в 2022 году составит 10–15%, несмотря на слабые показатели второго квартала и уход целого ряда игроков, говорит управляющий партнер БК Pari Дмитрий Сергеев (об уходе с российского рынка заявляли, например, Bet365, GG.Bet, Pin Up). «На фоне ЧМ количество активных клиентов выросло на 25%, если сравнивать с днями до турнира»,— добавляет он.

В BetBoom ждут положительной динамики по выручке в 2022 году, не уточняя цифр. В компании также отмечают рост спроса на фоне ЧМ по футболу: «Количество ставок увеличилось на 14%, и на 25% выросло число активных пользователей». Самыми популярными матчами по количеству ставок на ЧМ стали Польша—Аргентина, Бразилия—Сербия и Франция—Австралия, говорят в BetBoom. Тем не менее, отмечают в компании, из-за неучастия сборной России, отсутствия трансляций на «Первом канале» и «России 1» (в этом году они не покупали права) нынешний чемпионат — «менее медийное событие, чем в ЧМ-2018 или Евро-2020, поэтому эффект ниже».

Участники рынка отмечают и другие спортивные события. «Новая формула Кубка России по футболу увеличила количество матчей, включая топовые, что повысило интерес зрителя к турниру»,— поясняет Сергей Анохин. Кроме того, по его словам, растет интерес к Российской премьер лиге (РПЛ) и европейским топ-чемпионатам, турниру Лиги чемпионов UEFA. «Популярностью в этом году пользовались матчи Континентальной хоккейной лиги и РПЛ»,— добавляет Дмитрий Сергеев. В BetBoom в первую пятерку турниров по количеству ставок в 2022 году вошли Английская премьер-лига, чемпионат Италии по футболу, Лига чемпионов UEFA, НХЛ и КХЛ.

Директор по маркетингу «Бетсити» Рустем Акмалов уточняет, что росту выручки букмекеров в 2022 году способствует и низкая база 2021 года. «Тогда сохранялись ковидные ограничения, хотя и не такие жесткие, как в 2020 году, но они отражались на активности игроков»,— говорит он.

По итогам года также ожидается рост целевых отчислений букмекеров (выплаты, которые собирает Единый регулятор азартных игр, ЕРАИ, деньги распределяются между федерациями и лигами). С 1 сентября изменилась система расчета отчислений, что способствовало росту их объема (см. “Ъ” от 24 декабря 2020 года). Гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев заявил “Ъ”, что отчисления, «по самым пессимистическим прогнозам», вырастут на 20%, до 12 млрд руб. Причиной роста он считает также борьбу с нелегальными букмекерскими конторами — «система ЕРАИ за год отследила более 4,5 млн нелегальных сайтов».

В «Рейтинге букмекеров» также ожидают роста выручки букмекеров в 2022 году примерно на 15–20%, отмечает основатель издания Паруйр Шахбазян. В 2023 году все будет зависеть от того, «изменится ли международная обстановка», полагает эксперт, «если это произойдет, рынок может показать серьезный рост».

Валерия Лебедева