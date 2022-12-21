Краевая дорожно-эксплуатационная служба вышла на работы в центре Перми

Дорожно-эксплуатационная служба Пермского края приступила к содержанию центра Перми. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Алексей Демкин. Он отметил, что доволен началом работы краевого подрядчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: администрация Перми Фото: Фото: администрация Перми

«Для города это очень ощутимая поддержка, особенно во время сильных снегопадов и борьбы с их последствиями. Это позволяет перераспределить средства на остальные районы и обеспечить центру города соответствующее качество обслуживания», - пишет господин Демкин.

Дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» получила полномочия по содержанию центрального планировочного района Перми этой осенью. После сильных снегопадов в декабре этого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил вице-премьеру регионального правительства Андрею Алякринскому начать работу краевого учреждения в центре Перми досрочно: не с 1 января 2023 года, а с 20 декабря текущего года.