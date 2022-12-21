Собак направили в следствие

Служба ветеринарии Астраханской области направила обращение в природоохранную прокуратуру региона, указав на возможный состав преступления по статье «Жестокое обращение с животными» в действиях сотрудников ООО «Экоприют», которое отлавливает и содержит бродячих животных. Об этом «Ъ» сообщили в ветслужбе. Прокуратура, в свою очередь, направила материалы в полицию. В приюте уже идет проверка надзорных органов случая, когда оттуда было вывезено несколько десятков трупов собак с видимыми увечьями. Руководитель «Экоприюта» утверждает, что животные гибнут от болезней и бешенства и серьезных нарушений в деятельности организации нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Служба ветеринарии Астраханской области направила в природоохранную прокуратуру региона обращение, в котором указала, что в действиях сотрудников ООО «Экоприют» может усматриваться состав «жестокого обращения с животными» (ст. 245 УК РФ). Об этом „Ъ“ сообщили в региональной службе ­ветеринарии.

Заместитель начальника отдела надзора в области обращения с животными, проведения мероприятий в сфере безопасности продукции животного происхождения, контроля за эпизоотическим мониторингом областной службы ветеринарии Ольга Анашкевич пояснила „Ъ“, что обращение в природоохранную прокуратуру появилось после проверки, которую в конце прошлой недели провели сотрудники службы и природоохранного надзорного ведомства. Какие конкретно действия сотрудников ООО «Экоприют» могут попадать под состав уголовного преступления, госпожа Анашкевич пояснять отказалась, сославшись на то, что подобные заключения находятся в компетенции правоохранительных органов.

В природоохранной прокуратуре Астраханской области «Ъ» сказали, что материалы проверки направлены в ГУ МВД по Астраханской области для принятия решения. Заместитель прокурора Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры Зариф Шамшутдинов сказал «Ъ», что его ведомство несколько раз выявляло недочеты в работе ООО «Экоприют», они были частично устранены. Материалы по ряду из них сейчас направлены в суд. По его данным, на прошлой неделе проверка показала, что на территории «Экоприюта» не было электричества и не работала вентиляция. Служба ветеринарии сочла, что такие условия можно расценить как жестокое обращение с животными, сказал заместитель природоохранного прокурора.

В конце ноября ГУ МВД по Астраханской области уже сообщало о проверке по признакам жестокого обращения с животными после того, как на территорию скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области на автомобиле, принадлежащем ООО «Экоприют», привезли для утилизации несколько десятков трупов собак со следами увечий. «Устанавливаются все юридически значимые обстоятельства происшествия, а также возможно причастные к событию физические и юридические лица. Ряд изъятых на месте биологических объектов будет направлен на ветеринарную экспертизу»,— сообщали в полиции. Об аналогичной проверке сообщали и в региональной прокуратуре. О результатах проверки ни в полиции, ни в прокуратуре не сообщали, в обоих ведомствах пока не ответили на запрос «Ъ». По данным природоохранной прокуратуры, экспертиза, которая показала бы причину гибели животных, пока не завершена.

•По данным «СПАРК-Интер­факса», в этом и прошлом годах ООО «Экоприют» заключило несколько государственных и муниципальных контрактов на отлов и содержание бездомных животных. В июне­ и июле этого года три договора по 3 млн руб. каждый были заключены с управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани на «оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев». Договор на 3,53 млн руб. с МКУ «Дирекция по реализации целевых программ» заключен в марте этого года. Тогда же ООО заключило контракт на «оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных» с администрацией Икрянинского района Астраханской области на 3,54 млн руб. Всего с августа прошлого года на исполнении ООО «Экоприют» находятся 12 контрактов с администрацией Астрахани и районов области общей стоимостью 37,32 млн руб. Завершен только один — на 3 млн руб. ООО «Экоприют», по данным Kartoteka.ru, принадлежит Яне Ершовой (81,82%) и Андрею Полякову (18,18%).

По данным администрации Астрахани, на август этого года в городе насчитывалось около 17 тыс. бродячих собак, и только 2,5 тыс. из них чипированы. В целом по области, по данным региональной службы ветеринарии, на улицах было около 24 тыс. бездомных собак. В приютах находились более 2 тыс. животных (300 — в муниципальном, 1936 — в четырех частных, в том числе в «Экоприюте»). Городской приют для животных на 300 мест расположен в Астрахани на границе города и Наримановского района, он находится на балансе МБУ «Чистый ­город».

На прошлой неделе комитет Астраханской областной думы по инфраструктурному развитию и строительству одобрил законопроект губернатора региона Игоря Бабушкина о строительстве еще одного приюта 30 млн руб. в Приволжском районе области.

Астраханский зоозащитник Евгения Зариньш сказала «Ъ», что с территории «Экоприюта» продолжают вывозить трупы животных. «Буквально сегодня выезжала „Газель“, которая направилась на скотомогильник. Мы собираем информацию, но на территорию приюта нас не пускают, ничего не объясняют. Отчего животные погибают, нам неизвестно. Видимо, указывают на естественную смерть, но, если их не кормить, они будут погибать „естественной смертью“»,— отметила госпожа Зариньш.

Гендиректор ООО «Экоприют» Валерий Кущенко сказал «Ъ», что следственные органы постоянно отрабатывают обращения зоозащитников, но никаких нарушений со стороны организации выявлено не было. «Ни одна экспертиза не показала, что смерть животных наступила от увечий, все они погибли от болезней»,— пояснил господин Кущенко. По его словам, на прошлой неделе в приюте были перебои с электричеством, не было отопления, на что обратила внимание служба ветеринарии. Сейчас закуплены тепловые пушки.

Со слов Валерия Кущенко, у собак, которые были вывезены из приюта в ноябре, было обнаружено бешенство, после чего там был объявлен карантин. «Мы локализуем очаг заболевания, постоянно дежурят ветврачи, но зоозащитники блокируют нашу работу. Трупы погибших животных необходимо вывозить как особо опасный груз, но каждый раз, когда мы пытаемся это сделать, активисты блокируют движение машины, пытаются изъять трупы, препятствуют вывозу биологических отходов и распространяют негативную информацию»,— пояснил господин Кущенко.

По его словам, на сегодняшний день от бешенства погибли «порядка 90 голов» животных, в приюте постоянно присутствуют ветеринарные врачи и сотрудники регионального управления ветеринарии.

Сергей Петунин