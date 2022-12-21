Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бюджет доплатит за проезд

Саратовский губернатор предлагает увеличить компенсации перевозчикам за льготников

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил правительству региона посчитать, какие расходы потребуются, чтобы увеличить размер компенсаций транспортным компаниям за перевозку льготных пассажиров. В обладминистрации пояснили, что сейчас перевозчикам компенсируют 11 руб. за одну поездку, а в перспективе компенсацию могут увеличить до 100% стоимости проезда. Эксперт отмечает, что сейчас в Саратовской области перевозчики работают по нерегулируемым тарифам, устанавливают цену проезда самостоятельно, а значит, государство должно полностью оплачивать расходы на перевозку льготников.

Владельцы саратовских автобусов заключили договоры на перевозку льготных категорий пассажиров

Владельцы саратовских автобусов заключили договоры на перевозку льготных категорий пассажиров

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Владельцы саратовских автобусов заключили договоры на перевозку льготных категорий пассажиров

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства региона Алексею Петаеву, министру труда и соцзащиты Сергею Егорову и министру финансов области Ирине Бегининой просчитать расходы, необходимые для компенсации компаниям-перевозчикам перевозки льготников. Об этом он объявил на совещании, посвященном работе транспортных карт в ­регионе.

Сейчас в Саратовской области транспортным компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками, компенсируют 11 руб. за одну поездку льготника в городском общественном транспорте при стоимости проезда по транспортной карте 25 руб. (при наличной оплате от 28 до 35 руб. в зависимости от маршрута).

В пресс-службе губернатора пояснили, что глава региона поручил увеличить размер компенсации с 1 января 2023 года до 15 руб., с 1 июня — до 20 руб., с «дальнейшей проработкой вопроса о доведении суммы до 100% стоимости проезда».

Сейчас. по данным правительства региона, бюджет оплачивает проезд в общественном транспорте для 25 категорий льготников. В ноябре этого года было выдано 159 тыс. льготных транспортных карт, по которым жители совершили по ним 2,4 млн поездок. Льготы действуют на 355 маршрутах в городах и районах области, которые обслуживает 61 перевозчик. Часть маршрутов (тех, на которых работают автобусы малой вместимости) льготы не предоставляют.

«Мы выстроили понятную и прозрачную систему. При этом все маршруты, на которых действуют льготы, нужно сохранить. Со временем их число должно быть увеличено. Для этого предлагаю вернуться к вопросу роста компенсации за проезд льготников, чтобы перевозчики не испытывали проблем с недофинансированием»,— отметил господин ­Бусаргин.

Транспортные карты льготников были введены в Саратовской области с 1 ноября этого года, до этого граждане пользовались бумажным единым социальным проездным билетом. Это было сделано для удобства граждан и для ведения учета поездок, совершаемых льготными категориями пассажиров.

В бюджете Саратовской области на 2023 год по статье «Обеспечение перевозки отдельных категорий граждан и обучающихся образовательных организаций на автобусах городского и пригородного сообщения» заложено 873,6 млн руб., в 2022 году по этой же статье было предусмотрено 869,7 млн руб.

Директор юридической компании «Авис» Гелена Алексеева отмечает, что в Саратовской области перевозчики работают по нерегулируемому тарифу, а значит, вообще не обязаны во­зить льготников. «У них есть право заключить с правительством договор на перевозку отдельных категорий, но они не обязаны это делать. Перевозчики устанавливают тарифы исходя из себестоимости поездки для каждого отдельного пассажира, и правительство, если вводит льготный проезд, должно компенсировать его полностью»,— полагает госпожа Алексеева. По ее словам, то, что власти приняли решение постепенно увеличить объем компенсаций, правильно, так как сейчас перевозка льготников — социальная нагрузка, которую перевозчики берут на себя добровольно. «Надеюсь, дойдет до компенсации 100% стоимости билетов»,— отмечает Гелена Алексеева.

Сергей Петунин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...