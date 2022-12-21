Бюджет доплатит за проезд

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил правительству региона посчитать, какие расходы потребуются, чтобы увеличить размер компенсаций транспортным компаниям за перевозку льготных пассажиров. В обладминистрации пояснили, что сейчас перевозчикам компенсируют 11 руб. за одну поездку, а в перспективе компенсацию могут увеличить до 100% стоимости проезда. Эксперт отмечает, что сейчас в Саратовской области перевозчики работают по нерегулируемым тарифам, устанавливают цену проезда самостоятельно, а значит, государство должно полностью оплачивать расходы на перевозку льготников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцы саратовских автобусов заключили договоры на перевозку льготных категорий пассажиров

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Владельцы саратовских автобусов заключили договоры на перевозку льготных категорий пассажиров

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства региона Алексею Петаеву, министру труда и соцзащиты Сергею Егорову и министру финансов области Ирине Бегининой просчитать расходы, необходимые для компенсации компаниям-перевозчикам перевозки льготников. Об этом он объявил на совещании, посвященном работе транспортных карт в ­регионе.

Сейчас в Саратовской области транспортным компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками, компенсируют 11 руб. за одну поездку льготника в городском общественном транспорте при стоимости проезда по транспортной карте 25 руб. (при наличной оплате от 28 до 35 руб. в зависимости от маршрута).

В пресс-службе губернатора пояснили, что глава региона поручил увеличить размер компенсации с 1 января 2023 года до 15 руб., с 1 июня — до 20 руб., с «дальнейшей проработкой вопроса о доведении суммы до 100% стоимости проезда».

Сейчас. по данным правительства региона, бюджет оплачивает проезд в общественном транспорте для 25 категорий льготников. В ноябре этого года было выдано 159 тыс. льготных транспортных карт, по которым жители совершили по ним 2,4 млн поездок. Льготы действуют на 355 маршрутах в городах и районах области, которые обслуживает 61 перевозчик. Часть маршрутов (тех, на которых работают автобусы малой вместимости) льготы не предоставляют.

«Мы выстроили понятную и прозрачную систему. При этом все маршруты, на которых действуют льготы, нужно сохранить. Со временем их число должно быть увеличено. Для этого предлагаю вернуться к вопросу роста компенсации за проезд льготников, чтобы перевозчики не испытывали проблем с недофинансированием»,— отметил господин ­Бусаргин.

Транспортные карты льготников были введены в Саратовской области с 1 ноября этого года, до этого граждане пользовались бумажным единым социальным проездным билетом. Это было сделано для удобства граждан и для ведения учета поездок, совершаемых льготными категориями пассажиров.

В бюджете Саратовской области на 2023 год по статье «Обеспечение перевозки отдельных категорий граждан и обучающихся образовательных организаций на автобусах городского и пригородного сообщения» заложено 873,6 млн руб., в 2022 году по этой же статье было предусмотрено 869,7 млн руб.

Директор юридической компании «Авис» Гелена Алексеева отмечает, что в Саратовской области перевозчики работают по нерегулируемому тарифу, а значит, вообще не обязаны во­зить льготников. «У них есть право заключить с правительством договор на перевозку отдельных категорий, но они не обязаны это делать. Перевозчики устанавливают тарифы исходя из себестоимости поездки для каждого отдельного пассажира, и правительство, если вводит льготный проезд, должно компенсировать его полностью»,— полагает госпожа Алексеева. По ее словам, то, что власти приняли решение постепенно увеличить объем компенсаций, правильно, так как сейчас перевозка льготников — социальная нагрузка, которую перевозчики берут на себя добровольно. «Надеюсь, дойдет до компенсации 100% стоимости билетов»,— отмечает Гелена Алексеева.

Сергей Петунин