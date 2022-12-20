Депутат Алексей Холодарев оспорит в ЕСПЧ свои штрафы за дискредитацию армии

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев подал три жалобы на решение свердловских судов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как рассказал «Ъ-Урал» его адвокат Алексей Бушмаков, по его мнению, шансы на удовлетворение жалобы высокие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, в июне Ленинский райсуд назначил Алексею Холодареву 40 тыс. руб. штрафа за дискредитацию ВС РФ. Затем на такую же сумму его оштрафовал Чкаловский районный суд. В августе Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал его виновным в демонстрации экстремистских материалов и назначил ему 14 суток ареста.

Преследования Алексея Холодарева начались после публикации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), сделанной в день начала спецоперации 24 февраля, и сообщения об отказе участвовать в мероприятиях, на которые его приглашали 2 мая. В результате, депутат лишился партбилета и был исключен из фракции «Справедливая Россия — За правду» в гордуме.

В ноябре специальная комиссия гордумы рассмотрела результаты проверки деклараций о доходах депутата Алексея Холодарева, выявив ряд нарушений. Тем не менее лишать мандата Алексея Холодарева не стали.

Диана Сунагатуллина

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