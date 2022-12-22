Госзаказ поддержат авансом

На вчерашнем заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутаты в первом чтении приняли проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В обращении парламент просит сделать обязательным авансирование по контрактам государственного заказа для 223-ФЗ, заказчиками которого являются, в том числе, госструктуры. Авансирование, по мнению депутатов, позволит компаниям с госучастием, которые работают по этому закону, быстрее получать деньги за работу. Эксперт считает, что введение обязательного авансирования может увеличить количество мошенников на рынке госзаказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парламент просит сделать обязательным авансирование по контрактам государственного заказа для 223-ФЗ, заказчиками которого являются, в том числе, госструктуры

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Парламент просит сделать обязательным авансирование по контрактам государственного заказа для 223-ФЗ, заказчиками которого являются, в том числе, госструктуры

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В среду депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли проект постановления «Об обращении Законодательного собрания Санкт-Петербурга к председателю Правительства Российской Федерации М. В. Мишустину». За решение обратиться к правительству проголосовали 38 депутатов, два парламентария решили воздержаться от голосования. Депутаты, во главе с бюджетно-финансовым комитетом, хотят сделать обязательным авансирование контракта на госзакупках по 223-ФЗ. Причем парламентарии настаивают, что аванс должен составлять не менее половины от суммы контракта, а срок предоставления товаров и услуг нужно сократить до семи рабочих дней. По мнению парламента, это позволит предприятиям уменьшить затраты, увеличить фонд оплаты труда и сократить производственный цикл, что будет актуально в текущей экономической ситуации. Также авансирование, по мнению депутатов, позволит компаниям с госучастием, которые работают по этому закону, быстрее получать деньги за работу.

223-ФЗ — федеральный закон, регламентирующий закупки компаний, которые на 50% и более принадлежат государству, участниками такой закупки могут быть как субъекты малого и среднего предпринимательства, так и госкорпорации, госкомпании, организации в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения. Заказчиками по 223-ФЗ выступают: бюджетные учреждения, проводящие закупки за счет собственных средств, средств субподряда или грантов; организации, которые занимаются регулируемыми видами деятельности, такими как энергетика и водоснабжение; субъекты естественных монополий (к примеру, РЖД, нефтегазовые компании и так далее).

Один из авторов обращения, депутат Денис Четырбок пояснил, что при благоприятном исходе в 223-ФЗ будет добавлена поправка, которая сделает авансирование обязательным инструментом для госконтрактов. Так, по мнению депутата, алгоритм работы не изменится, а просто распространится на еще один закон.

«Сейчас возможность авансирования по 223-ФЗ звучит в рамках рекомендации, а не обязанности. Было письмо Минфина рекомендательного характера, но все мы понимаем, что рекомендации редко работают. Сейчас получается так, что исполнитель, особенно если это субъект малого и среднего предпринимательства, должен сначала где-то найти достаточно крупную сумму и за свой счет выполнить заказ. Лишь после этого он получает оплату по контракту. А это достаточно большое количество времени»,— объяснил господин Четырбок.

Председатель бюджетно-финансового комитета Михаил Барышников уточнил, что сама инициатива вызвана нынешней экономической ситуацией и направлена на поддержку компаний, которые оказывают услуги по 223-ФЗ. Такие организации смогут оперативно направлять средства субподрядчикам, пояснил господин Барышников.

«Если нашу инициативу поддержат, то при заключении договоров по 223-ФЗ будет устанавливаться обязательное авансирование — в размере, который определит правительство России. Напомним, что по этому закону закупки осуществляют госкорпорации, госкомпании, организации в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и другие (то есть критически важные объекты),— уточнил председатель бюджетно-финансового комитета.

Депутат ЗакСа от фракции КПФР Александр Рассудов, напротив, заявил, что авторы обращения своим письмом к господину Мишустину демонстрируют собственную безграмотность, так как многие пункты, указанные в обращении, противоречат тексту закона 223-ФЗ. В том числе и рекомендательное письмо Минфина, на которое ссылался господин Четырбок. По мнению депутата, в законе уже четко прописаны способы поддержки, в том числе обеспечение контракта, которое является обязательным при заключении документа.

«Коллеги, учите матчасть. Давайте не будем писать Мишустину и демонстрировать свое интеллектуальное бездействие»,— заявил господин Рассудов.

Генеральный директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев сообщил, что авансирование действительно поможет субъектам малого и среднего предпринимательства в выполнении заказов. При этом эксперт высказал опасения, что обязательное авансирование может привести к увеличению количества мошенников и фирм-однодневок. По мнению господина Буева, сейчас фирма обязана довести заказ до конца, так как получить расчет она сможет только после выполнения всех договорных обязательств. А в случае с обязательным авансированием после получения какой-то части средств компании могут просто исчезнуть, а виноватым останется чиновник, который допустил эту компанию до работ.

«В госзаказе есть фирмы-однодневки, которые могут быть совершенно чисты на первый взгляд и проходить по всем условиям, однако после получения аванса они могут просто исчезнуть с радаров. А ловить мошенников пока получается не совсем успешно»,— уточнил господин Буев. В остальном эксперт согласился с позицией других спикеров.

Екатерина Рязанова