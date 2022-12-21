В Красноярск со своими тулупами

Чемпионат России, который пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря, является для отечественных фигуристов главным турниром нынешнего сезона. Хотя половина медалистов прошлогоднего первенства — олимпийская чемпионка Анна Щербакова, трехкратный чемпион России Михаил Коляда и все топовые танцевальные дуэты — на турнире нынешнем не выступят, он все равно будет весьма богат на интриги. В женском одиночном катании главная звезда сборной и действующая чемпионка России Камила Валиева впервые после пекинской Олимпиады сразится с Александрой Трусовой, а на звание нового флагмана мужской сборной и вовсе претендуют шесть человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камила Валиева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Камила Валиева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Нынешний сезон для российских фигуристов по причине санкций развивается по крайне необычному сценарию. Если раньше национальный чемпионат являлся отборочным турниром к ключевым международным стартам, то сейчас для россиян он превратился в наиболее значимое и престижное из всех доступных соревнований в году.

На кону турнира помимо титула стоят весьма солидные по меркам фигурного катания призовые: 2,5 млн рублей за победу, 1,5 млн — за серебро и 1 млн — за бронзу.

Этот чемпионат России сопряжен тем не менее с большими потерями. Особенно ощутимы они в танцах на льду, переживающих серьезный кризис. Олимпийские чемпионы 2022 года в команде Виктория Синицина и Никита Кацалапов, равно как и действующие чемпионы России Александра Степанова с Иваном Букиным и Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро нынешний сезон пропускают. В их отсутствие лидерство должен был захватить молодой дуэт — Диана Дэвис, дочь известного тренера Этери Тутберидзе, с Глебом Смолкиным. Однако пара, которая в феврале сенсационно отобралась на пекинскую Олимпиаду, сейчас тренируется в США и не приедет на турнир из-за проблем с документами.

В женской заявке отсутствует сильнейшая российская фигуристка последних лет — олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова, перенесшая летом операцию на ноге.

Зато в Красноярске, впервые с февраля, будут соперничать две другие звезды Игр 2022 года — 16-летняя Камила Валиева, действующая чемпионка России, и 18-летняя Александра Трусова.

Тогда Трусова опередила Валиеву, развалившую программу на фоне допингового скандала, но сейчас расклад совсем иной. После пекинской Олимпиады обе спортсменки заметно выросли, потяжелели и растеряли значительную часть своего прыжкового арсенала. Камила Валиева, которая на этапах отечественной серии Гран-при по фигурному катанию никак не могла справиться с четверным тулупом, к зиме все же восстановила свой коронный четверной прыжок. Тем временем у Трусовой, сделавшей ставку на четверной лутц, он на турнирах никак не получался.

К борьбе за медали подключатся и очередные юниорки-квадистки из группы Этери Тутберидзе — 15-летние Софья Акатьева и Аделия Петросян, а также 26-летняя Елизавета Туктамышева. Она по уже сложившейся традиции чрезвычайно успешно проводит постолимпийский сезон. Оба этапа отечественной серии Гран-при, в которых чемпионка мира и Европы 2015 года принимала участие, она выиграла (столько же побед — две — есть только у Валиевой).

Еще более крутая интрига завязалась в мужском жанре, где по ходу серии Гран-при так и не был выявлен один явный фаворит. Победителями шести этапов — в отличие от женских соревнований — стали шесть разных одиночников: олимпийский чемпион 2022 года в команде Марк Кондратюк, чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, Александр Самарин, подопечные Алексея Мишина Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко, а также Петр Гуменник. Последний вдобавок превратился в главного героя декабрьского прыжкового турнира в Санкт-Петербурге, где дважды исполнил невероятно сложный каскад из четверного сальхова, тройного тулупа и тройного риттбергера.

Единственный фигурист, который бы при прочих равных обладал чуть большими шансами на победу, национальное первенство пропустит.

Действующий чемпион России Михаил Коляда, вот уже много лет находящийся в обойме сборной, снялся с соревнований из-за обострения хронического синусита.

Екатерина Ремизова