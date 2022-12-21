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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Следователи ФСБ предъявили россиянину Фирузу Дадобоеву обвинение в государственной измене. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово», сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Детали уголовного дела не раскрываются. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы информацию об аресте подтвердили и сообщили, что срок содержания под стражей продлен еще на два месяца.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Дадобоев Фируз Темирбоевич, которому следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ)»,— сообщили в правоохранительных органах. На время следствия арестованный находится в СИЗО «Лефортово», в материалах дела фигурирует только один господин Дадобоев.

В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемый является уроженцем Таджикистана, а остальная информация — тайна следствия. Мера пресечения постановлением от 20 декабря ему продлена до 26 февраля 2023 года.

Мария Федотова

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