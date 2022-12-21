В центре Ярославля вводится ограничение стоянки автотранспорта

С 21 декабря 2022 года вводится ограничение стоянки транспортных средств по четным и нечетным числам месяца на улицах Советская, Андропова, Депутатская и Нахимсона, сообщает пресс-служба мэрии. Ограничения вводятся с целью обеспечения содержания улично-дорожной сети города. В настоящее время завершается установка запрещающих знаков.

С 22 декабря транспортные средства, нарушающие ограничения, будут эвакуированы. За этим будут следить специалисты департамента городского хозяйства совместно с Госавтоинспекцией.

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