Bloomberg: Россия и Иран создают новый торговый коридор для обхода санкций

Россия и Иран приступили к созданию нового трансконтинентального торгового маршрута от Восточной Европы до Индийского океана протяженностью 3 тыс. км. Об этом сообщает Bloomberg.

Целью проекта, пишет агентство, стало стремление двух стран ускорить доставку грузов по морским и железнодорожным сетям на Каспийском море. Таким образом, Россия и Иран хотят снизить давление, которое оказывают западные санкции, на экономику и торговые отношения стран. Как уточняет Bloomberg, северная точка маршрута находится в Азовском море.

Данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, свидетельствуют, что десятки российских и иранских судов, в том числе подпадающие под санкции, уже курсируют по этому маршруту.

По оценке эксперта лондонского Международного института стратегических исследований Марии Шагиной, для создания внутреннего торгового коридора Россия и Иран инвестируют до $25 млрд.

7 декабря посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Москва и Тегеран скоро подпишут долгосрочный договор о всеобъемлющем сотрудничестве. 29 августа Россия и Иран по линии МИДов обменялись проектами документа. По словам президента Ирана Эбрахима Раиси, «на повестке остается развитие транспортного коридора Север—Юг».

О сотрудничестве России и Ирана — в материале «Ъ» «Иран и Россия попали друг за друга».