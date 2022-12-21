Минфин перевыполнил план по размещению ОФЗ в 2022 году

Минфин России перевыполнил первоначальный план заимствований на 2022 год за счет выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ). С начала года министерство разместило гособлигации на общую сумму 3,281 трлн руб. Первоначально объем государственных внутренних заимствований в текущем году был установлен на уровне 3,26 трлн руб.

За первые три квартала текущего года Минфину удалось продать бумаги лишь на 138,08 млрд руб. по номиналу, а основной объем размещений ОФЗ пришелся на четвертый квартал 2022 года — 3,143 трлн руб. При этом с середины февраля по середину сентября первичные аукционы по размещению гособлигаций не проводились.

В основном план заимствований удалось выполнить благодаря высокому спросу внутренних инвесторов на облигации с плавающей ставкой. Рекорд размещения ОФЗ за один аукционный день был зафиксирован 16 ноября. Тогда на трех первичных аукционах Минфин разместил 823,02 млрд руб.

Второй рекорд привлечения денежных средств по объему размещения бумаг был зафиксирован 7 декабря, когда Минфин разместил на трех аукционах ОФЗ на 808,778 млрд руб.

В бюджете России на 2022–2024 годы объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ в текущем году планировался на уровне 2,199 трлн руб. Валовый объем привлечения с учетом погашений на 1,06 трлн руб. в 2022 году должен был составить 3,26 трлн руб.

Подробнее о размещении ОФЗ — в материале «Ъ» «Минфин снижает переменную».

Милена Костерева