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На «Роза Хутор» открыт новый зимний сезон 2022/23

В честь этого события 24 декабря на курорте пройдет День «Роза Хутор», открытие трасс для катания, в связи с погодными условиями, намечено на 29 декабря.

Новый зимний сезон на «Роза Хутор» начнется с традиционного праздника День «Роза Хутор». Его мероприятия стартуют уже в 10 утра на Площади Роза с различных игровых активностей. В индивидуальном или командном формате все желающие смогут сразиться в «Кнопочном бое», пройти «Лабиринт Аватара», сыграть в городки с валенками или в дженгу. С 14.00 до 16.00 можно будет разгадать квест «Путешествие на Роза Хутор» в сопровождении DJ-сета.

Праздничное действо развернется также и в Горной Олимпийской деревне, где с 17 до 18.00 гостей ждет театрализованное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Как отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский: «Программа «Дня Роза Хутор» сформирована таким образом, чтобы у всех было хорошее приподнятое настроение. Надеемся, что и весь зимний сезон 2022/23 пройдет на высокой ноте. Каждый год мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши гости получили наиболее позитивные впечатления от комфортного и безопасного отдыха на курорте. Именно по этой причине мы приняли решение открыть горнолыжные трассы для катания немного позже. В этом году наблюдается аномально теплый декабрь и, к сожалению, нужный снежный покров не успел сформироваться, а высокие температуры пока не обеспечили эффективную работу снежных пушек. Согласно метеопрогнозам, скоро можно ожидать улучшения ситуации. Мы надеемся, что уже 29 декабря предложим нашим гостям идеальные трассы для катания и все желающие смогут снять пробу с первого «вельвета».

Он также сказал, что в этом сезоне к услугам отдыхающих курорт предложит качественную горнолыжную инфраструктуру и самую большую зону катания в России – 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и тп. При этом курорт продолжает совершенствовать качество трасс. В новом сезоне расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга.

«Отмечу, что в настоящий момент на курорте работает в полном объеме вся туристическая инфраструктура. 21 декабря мы запустили просторный, прекрасно оснащенный каток в Ледовом дворце, где можно пройти бесплатные мастер-классы с профессиональным тренером. На самой популярной обзорной площадке Роза Пик можно не только сделать селфи на фоне впечатляющих ландшафтов, но и покачаться на высокогорных качелях или пройти по подвесному мосту. А в Горной Олимпийской деревне – прокатиться на родельбане. Открыты Хаски Хутор с ездовыми собаками, интерактивный парк «Моя Россия» с интересными выставками и Музей Археологии. Совершенно точно никто не будет скучать, особенно в преддверии Нового года, когда курорт сияет праздничными огнями и афиша концертного зала «Роза Холл» полна событиями», - подчеркивает генеральный директор.

Сейчас только на сайте курорта можно приобрести выгодный комбо-тариф «Зимний день на Роза Хутор», который включает в себя подъем на канатных дорогах до Роза Пик и спуск обратно, круг на родельбане, 2 часа на катке, а также посещение этнопарка «Моя Россия» и музея Археологии.

Самые лучшие условия бронирования проживания в отелях, шале и апартаментах курорта, а также ски-пассы, услуги инструкторов, проката также представлены на официальном сайте курорта www.rosakhutor.com.

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ООО"КОМПАНИЯ ПО ДЕВЕЛОПМЕНТУ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА "РОЗА ХУТОР"

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