В центре бриллиантовых серег из коллекции Classic от ювелирного дома CHAMOVSKIKH сияют два великолепных изумруда огранки «сердце» общим весом 1,82 ct.

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Драгоценные камни эталонного цвета vivid green окружают более девяноста безупречных бриллиантов общим весом 3,8 ct, создающие завораживающую игру света. Двойной ореол из бесцветных бриллиантов, построенный на практически невидимой конструкции, подчеркивает высокие характеристики изумрудов. Двухщелчковая застежка позволяет регулировать степень поджима и обеспечивает идеальную посадку. Высокие характеристики центральных камней в сочетании с чувственной огранкой рождают драгоценность, достойную самых значимых событий.

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Шелк, бархат, пайетки и тафта — идеальный вариант для встречи Нового года во всем блеске. Подобрать эффектные наряды для выхода в свет с легкостью можно в сети салонов для детей и мам «Кенгуру». Платье в пайетках глубокого изумрудного цвета от Ketione Kids и сумка Monnalisa —идеальный наряд и заветная мечта каждой девочки!

Для мальчиков выбирайте комфортные, но не менее праздничные варианты. Например, бархатный пиджак и водолазку Gucci — и вот уже элегантный, комфортный и стильный образ готов! Обязательно стоит обратить внимание на невероятные платья от Sasha Kim, Eirene и Dolce&Gabbana, туфли принцессы Age of Innocence и самые модные костюмы для мальчиков Emporio Armani.

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Уникальный банно-оздоровительный комплекс «Сандуны Урал» под Новый год радует своих гостей долгожданным открытием женского разряда. Расположившееся на первом этаже здания женское отделение — это место, где бережно хранят и соблюдают старинные банные традиции. Большой светлый зал для отдыха, просторное мыльное отделение, русская парная с легендарным сандуновским паром, отдельные помещения для мыльного массажа и пилинга, профессиональные парильщицы и мойщицы-массажистки — все это располагает к тому, чтобы прекрасно отдохнуть и расслабиться с пользой для здоровья. Банные процедуры можно совместить с посещением Сандуны SPA и хаммама, где все авторские программы направлены на то, чтобы подарить гостям максимальное удовольствие, красоту и здоровье.

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Новый год — отличное время строить планы на будущее. Уже сейчас в клинике «Первая линия» предлагают спланировать первые месяцы наступающего 2023 года. Ведь февраль-март — это традиционный период очищения, оздоровления и детокса. Специалисты prevent age курорта «Первая Линия» разработали инновационные детокс-программы для эффективной «перезагрузки». «Экспресс-детокс», рассчитанный на 3 или 5 дней, направлен на комплексное оздоровление. Эта высокоинтенсивная и очень насыщенная программа станет мощным импульсом к перезапуску всех систем организма, а результаты — снижение веса и омоложение — будут лишь нарастать на протяжении минимум месяца после прохождения программы. «Европейский Детокс» на 7 дней обеспечит тщательный подход к очищению и регенерации организма. Программа влияет на продление и сохранение молодости и является частью глобального prevent age подхода. «Абсолютный Детокс» на 5, 7 или 10 дней представляет собой абсолютно уникальную методику глубокого очищения организма и внешнего преображения. Результат не заставит себя ждать — новый уровень здоровья без хронической усталости, улучшение самочувствия, возвращение тонуса и жизненных сил.