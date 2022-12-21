Суд возобновил банкротство «Вин Лефкадии»

Арбитражный суд Краснодарского края возобновил производство по делу о несостоятельности ООО «Вина Лефкадии». Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В отношении должника введена процедура наблюдения. Судебное заседание по ее итогам назначено на 25 января 2023 года.

В материалах дела отмечается, что заявление о банкротстве ООО «Вина Лефкадии» подало в 2014 году из-за долга в 758,7 млн руб. В 2016 году компания заключила мировое соглашение с кредиторами и получила 81% скидки. По заключенному договору компания должна была выплатить контрагентам 144 млн руб., из которых 139 млн руб. - ООО «Интерфин». Однако последнее не получило деньги и в апреле 2022 года подало иск в суд.

Представитель «Вин Лефкадии» утверждал, что 139 млн руб. предприятие перечислило компании «Гринхол», которая выкупила долговые обязанности у «Интерфина». Однако договор цессии суд признал недействительным, что привело к возобновлению процедуры банкротства «Вин Лефкадии». Компания попыталась обжаловать решение, но Арбитражный суд Северо-Кавказского округа не удовлетворил кассационную жалобу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вина Лефкадии» зарегистрировано в поселке Саук-Дере Крымского района в 2005 году. Компания занимается производством вина из винограда. Бенефициаром является Михаил Николаев. В 2021 году выручка компании составила 313,8 млн руб., чистая прибыль - 1,4 млн руб.

Татьяна Ручкина

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