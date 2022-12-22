Встреча на равных

24 ноября издательский дом «Коммерсантъ-Урал» совместно с Клубом настольного тенниса УГМК провели турнир по настольному теннису «Уральская шляпа — 2022». Мероприятие прошло в шестой раз. Оно объединило первых лиц бизнеса и власти Свердловской области. Все они в непринужденной атмосфере сразились за чемпионское звание, статуэтки в виде бронзовой кепки от ювелирного дома Moiseikin и сертификаты студии индивидуального пошива Partners. Лучших игроков определили исходы соревнований, проведенных по олимпийской системе.



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Уже второй год турнир посвящается памяти Владимира Белоглазова — директора по общим вопросам УГМК, создателя Клуба настольного тенниса при компании и инициатора VIP-турнира, ушедшего из жизни в феврале прошлого года. Во многом благодаря ему началось возрождение настольного тенниса на Урале. При руководстве и поддержке Владимира Белоглазова Клуб настольного тенниса УГМК, созданный в 2007 году, вышел на международный уровень, став одним из лучших клубов России и мира. В настоящее время сотни детей в Свердловской области занимаются настольным теннисом, достигают больших результатов, прославляя Екатеринбург и Россию. Участники турнира «Уральская шляпа — 2022» почтили память легендарного руководителя просмотром видеоряда с фотоснимками Владимира Белоглазова под песню «Ангел-хранитель».

Открылся турнир речью главы Екатеринбурга Алексея Орлова, президента Клуба настольного тенниса УГМК Дмитрия Малышева и генерального директора ИД «Коммерсантъ-Урал» Марины Архиповой. Почетные гости высказались о значимости турнира, роли встречи первых лиц бизнеса и власти в непринужденной атмосфере и возможности неформально обсуждать важные вопросы развития города и области. Все они пожелали продолжить традицию и вновь встретиться с ракетками в руках. Алексей Орлов и Дмитрий Малышев воспользовались почетным правом провести первый розыгрыш.

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За ценные призы турнира соревновались известные политики, бизнесмены, руководители дипломатических миссий, общественные деятели и журналисты. На площадке встретились директор Ассоциации Клуба настольного тенниса УГМК Дмитрий Балаченков, экс-управляющий делами Нотариальной палаты Свердловской области Петр Дьячков, заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, консул Кыргызской Республики Танирбай уулу Санжарбек, консул Узбекистана Абдусалом Хатамов, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, автогонщик, победитель ралли Дакар-2017 в зачете квадроциклов Сергей Карякин и другие известные личности.

Победителем стал директор по капитальному строительству УК «Аэропорты регионов» Андрей Земляков. Именно он прошел все состязания без поражений. Второе место занял руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Свердловской области Алексей Шмаков.

На третье место пьедестала почета встал Алексей Орлов. Одним из самых эмоциональных моментов церемонии награждения стало вручение специального приза за поддержку и развитие настольного тенниса. Его получил Дмитрий Малышев. Награду вручила вдова Владимира Белоглазова — Инна Баталова. Это стало символом достойной преемственности поколений в настольном теннисе Урала. Почетная гостья похвалила работу призера, рассказав, что Клуб настольного тенниса продолжает 15-летний опыт работы Владимира Белоглазова и сохраняет заложенные им традиции.