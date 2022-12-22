Искусство побеждать

Премия «Коммерсантъ года» была учреждена для популяризации значимых результатов в сфере коммерции, помощи в достижении успеха в предпринимательской деятельности, а также создания условий для эффективной деловой коммуникации между представителями крупного бизнеса, среднего (малого) бизнеса и органами власти. В 2022 году в премии приняли участие более 500 представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) со всего региона.



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Соорганизаторами премии выступили издательский дом «Коммерсантъ-Урал» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Конкурс традиционно проводится при поддержке правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Партнерами стали СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», «Ростелеком», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), «Ситилинк», «Яндекс.Маркет», «БКС Мир инвестиций».

Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 27 октября на одной из самых знаковых площадок Екатеринбурга — в международном центре искусств «Главный проспект». На открытии официальной части мероприятия выступили генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова, директор СОФПП Валерий Пиличев, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, первый вице-спикер Заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин и другие авторитетные представители бизнеса и власти. Все выступающие говорили о важности появления премии для свердловского бизнеса, о формировании новой традиции и возможности в неформальной обстановке наладить необходимые для ведения любого дела контакты и связи. Многие гости и участники отметили, что премия является для бизнеса доказательством того, что их успехи замечают и, главное, ценят.

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Несмотря на молодой возраст, премия уже заработала большой авторитет благодаря объективности и прозрачности. Оргкомитет отбирал победителей в восьми номинациях по точным критериям: возраст компании, положительная динамика выручки и прибыли, наличие инвестпроектов, увеличение количества рабочих мест.

В номинации «Непищевая промышленность» победу одержал директор производственной компании «Элиттент» Сергей Пятыгин.

В номинации «Услуги» лауреатом стал Артем Райзинг, директор Центра дополнительного профессионального образования «УниверсУм».

В номинации «Строительство и проектирование» награду выиграл директор строительной компании «МагнатСтрой» Александр Пальчиков.

В номинации «IT» победителем стал директор «БИМ-Кластер» Андрей Белькевич.

В номинации «Торговля, ритейл» победу одержал Юрий Климов, занимающийся продажей автозапачастей.

В номинации «Пищевая промышленность и сельское хозяйство» награду получил генеральный директор «Агротехфарм» Илья Цигвинцев.

В номинации «Креативные индустрии» победителем стала генеральный директор «Синара Центра» Ирина Домина.

В номинации «Социальное предпринимательство» победу одержал директор Центра адаптивной физической культуры «Берег надежды» Андрей Васильев.

Чествование победителей проходило по соседству с картинами американского художника Энди Уорхола и французского художника Анри Матисса, а также с экспозицией, посвященной 90-летию Союза художников Свердловской области.

В качестве призов лауреаты премии «Коммерсантъ года» получили ювелирные изделия в виде статуэток с символикой премии, изготовленные ювелирным домом Moiseikin, сертификат в многофункциональный Encore SPA, набор полезных деликатесов PastiLove и сертификат на чек-ап в лаборатории KDL. Награды победителям вручали значимые и авторитетные представители власти и бизнеса, в том числе партнеры номинаций.

Гости мероприятия отметили, что победители номинаций, несомненно, являются флагманами и примерами предприятий, на которых стоит равняться другим представителям этих сфер.