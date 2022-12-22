Новогодняя столица Сибири

Длинные зимние праздники — редкая возможность для путешествия с семьей, друзьями или своей второй половинкой, когда у каждого есть настрой и время на отдых, а работа откладывается до середины января. Провести праздничные дни можно в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Добраться до Югры несложно: длительность полета из Москвы составит всего три часа, из Екатеринбурга — два, из Тюмени — полтора. А вот тот опыт, который вам предложит регион, не получить больше нигде: этнографические путешествия с посещением стойбищ, экстремальные туры на собачьих упряжках, свидания в самолете над Сургутом и многое другое.



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ЧУМовые праздники

В столице Югры, Ханты-Мансийске — Новогодней столице Сибири — вы сможете испытать те самые чувства от пришедшего праздника, которые мы переживали в детстве, но которые забыли с возрастом. Новогоднее настроение создаст симбиоз из украшенного города, уникальной природы и специальных мероприятий, которые увлекут как детей, так и взрослых.

На протяжении 10 дней гостей и жителей города местным колоритом будет радовать «ЧУМовая улица», состоящая из семи построек коренных малочисленных народов Севера, в каждой из которых будут проходить мастер-классы, выступления и игры.

«ЧУМ в гостях у Ханты» — самый гостеприимный чум, где можно отведать национальные блюда и согреться горячей похлебкой. В «ЧУМе творчества» пройдут мастер-классы по игре на национальных музыкальных инструментах, а также выступления местных музыкантов и театров, а в «IT-ЧУМе» можно поиграть в компьютерную игру «Путешествие на стойбище». «ЧУМовая улица» будет работать с 11:00 до 19:00 до 6 января 2023 года, кроме 31 декабря.

Обойдя каждый ЧУМ, можно отправиться в единственную в России Резиденцию елки, расположенную в КВЦ «Югра-Экспо». Там для детей будут проводиться различные мастер-классы по изготовлению открыток, елочных игрушек и даже глиняных сосудов. Взрослые в это время могут посетить традиционную ярмарку, на которой местные производители представят свои деликатесы. Большие компании могут посетить в Резиденции елки новогоднее представление.

Праздники длинные, но и развлечений в Ханты-Мансийске немало: в Музее Рождества представлены самые красивые, редкие и дорогие игрушки, а в Новогодней деревне пройдут мастер-классы, творческие встречи, квесты, открытые микрофоны. Любители вкусно поесть могут посетить гастрономический фестиваль «Ю-Г-Р-Е-Н-К-И».

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Прокатиться на акуле и олене

Отъехав на 480 км от столицы Югры, мы попадаем в Когалым — город контрастов. Во время праздников здесь можно как прикоснуться к культуре малочисленных народов, так и открыть для себя современные, не менее уникальные развлечения.

У гостей есть возможность посетить музейно-выставочный центр, стационарная экспозиция которого представляет собой гармоничное сочетание редких музейных коллекций, новейших мультимедийных технологий и оригинальных дизайнерских решений. В экспозиции представлены

реконструкции казацких стругов времен Ермака, подлинного железнодорожного вагона, хантыйского чума и многого другого.

После этого можно побывать на настоящем стойбище и прокатиться на оленьей упряжке, а затем попробовать национальную кухню. Так, в уютном семейном ресторане «У камелька», интерьерное оформление которого отражает красоту окружающей среды, можно отведать блюда из муксуна, оленины и лосятины.

На следующий день стоит отправиться в ТРЦ «Галактика», где находится один из крупнейших в России и единственный в Югре океанариум мирового класса «Акватика». Там расположен тоннель, позволяющий посетителям совершить реалистичную, но безопасную прогулку «по морскому дну». Всего в океанариуме пять климатических зон, 32 аквариума, в которых проживают более 3,3 тысячи обитателей. Там же можно совершить настоящее погружение в экзотический подводный мир вместе с профессиональным инструктором и поплавать с акулами и скатами. Кроме того, в «Акватике» можно провести уникальную подводную свадебную церемонию с погружением и морскими обрядами. На территории ТРЦ «Галактика» также располагается оранжерея «7 садов», где каждый сможет найти свой кусочек лета даже посреди суровой сибирской зимы, и аквапарк «На гребне волны».

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Погружение в колорит

Тем, кто хочет глубже впитать культуру местных малочисленных народов, стоит устроить этнографическое путешествие и посетить стойбища в Сургутском районе. На территории стойбища «Пимские Ханты» расположена небольшая изба, в которой находится семейный музей с орудиями охоты, рыбной ловли и предметами хозяйственного назначения. Главные объекты — это кораль (загон) с оленями и жилая изба. Там во время мастер-класса гостям продемонстрируют, как ловить и запрягать оленей, а затем прокатят на санях.

В 80 км от Когалыма на стойбище «Юты Капияха» можно пройти очищение древним обрядом, половить рыбу на мордушку, продегустировать кухню народов Севера, а также поучаствовать в состязаниях по национальным видам спорта, таким как метание тынзяна (аркана) на хорей или перетягивание палки на шкуре оленя.

Настоящую жизнь народа ханты можно увидеть на стойбище Кантеровых, которое организовала семья, много лет живущая в лесу и готовая показать быт коренных народов, подлинные традиции и культуру Севера. Хозяин стойбища — профессиональный оленевод, поэтому можно будет узнать много интересного об этих животных. Находится хантыйское стойбище неподалеку от Лянтора. Оно расположено в глубине леса с вековыми соснами, поэтому шесть километров придется преодолевать на снегоходе. Для глубокого погружения в бытовые особенности жизни коренных народов следует посетить стойбище «Ампутинское». Там гостей встречают обрядом окуривания. Хозяин стойбища принимает гостей в избе, которую построил своими руками. Убранство соответствует традициям быта коренных народов Севера. Здесь вас угостят национальными блюдами и научат готовить на костре рыбу-подавуху. Затем пройдет мастер-класс по оленеводству и катание на оленьих упряжках, а также обзорная экскурсия по стойбищу, где можно будет увидеть лабаз, кораль, ловушки для зверей.

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Выходные в упряжке

Любители экстремального отдыха оценят туры на собачьих упряжках различной длительности. На протяжении двух дней будет длиться путешествие «Дикий Север». В сопровождении профессиональных инструкторов вы освоите управление упряжкой собак и почувствуете себя в 17 веке, когда это был самый распространенный способ передвижения на большие дистанции по северным просторам. В однодневном туре «Сургутский мост» маршрут проходит вдоль Барсовой горы (священное место для коренного населения и в то же время объект культурного наследия) по протоке Утоплой до реки Обь. Необыкновенные виды откроются, когда вы доедете до острова Золотые косы и двинетесь вдоль него к понтонному мосту через Обь.

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Свидание в небе

Не менее экстремальным решением будет провести праздники в небе над Сургутом, Авиационный музей аэродрома Боровая, помимо посещения экспозиции, предлагает провести экскурсию над городом на частном спортивном самолете или же почувствовать настоящую перегрузку во время «мертвой петли». А на аэродроме Green Air, где базируется первая в РФ женская пилотажная группа, можно познакомиться с фигурами высшего пилотажа. Вместе с профессиональным пилотом вы поднимитесь на 1,2 тысячи метров над землей и почувствуете настоящие американские горки в небе.

Те, кто решит приехать в Югру со своим партнером, могут отправиться на свидание в частном самолете, во время которого можно будет насладиться захватывающими дух видами достопримечательностей с высоты птичьего полета.

Больше информации о путешествиях по Югре — на платформе VisitUgra

Илья Смирнов