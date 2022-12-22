Уехать нельзя остаться

Основатель и идейный вдохновитель бара-ресторана Rudolph’s bar американец Рудольф Демпс — о своем проекте и бизнесе в России.



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Когда вы приехали в Россию, что подтолкнуло вас остаться и открыть свой бизнес в этой стране?

Причиной, по которой я решил остаться в России, прежде всего стала русская культура. Можно сказать, что я влюбился в нее сразу же, настолько она отличалась от того, что я себе представлял, превосходя все мои ожидания. Моя русская виза действовала лишь три месяца, и, естественно, я собирался остаться именно на этот период, не планируя чего-то грандиозного. Однако, пожив некоторое время в Екатеринбурге, я решил, что хочу сделать его своим домом. Помимо моего увлечения городом, его ритмом, его жизнью, я разглядел здесь потенциал, увидел для себя хорошие возможности для бизнеса в индустрии развлечений. Так что, можно сказать, Rudolph’s bar — это то, что я хотел, и то, что искал.

Были ли сложности при открытии бизнеса в России?

Конечно, сложности возникали. Это объяснимо. Процесс открытия бизнеса в России иной, нежели в Америке. Во-первых, понятно, что я иностранный гражданин и возникали определенные бюрократические проблемы. Но суть даже не в этом. Чтобы вести бизнес в России, требуется определенная «тщательность», необходимо очень детально вникать во все процессы регистрации и ведения бизнеса. Безусловно, это гораздо более протяженная процедура по времени. На каждом этапе требуется согласование и юридически оформленные договоренности. С другой стороны, это ценный опыт, потому что, как мне кажется, изначальная ясность позволяет предотвратить возможные проблемы.

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Почему вы решили открыть именно бар?

Если честно, я большой любитель еды, музыки и праздничной атмосферы. Бар позволяет мне сочетать все эти вещи и дает людям возможность расслабиться и повеселиться.

Были ли сложности в подборе персонала? В коммуникации с людьми?

Я считаю, что мне повезло. Меня окружали люди, свободно говорящие по-английски, поэтому общение никогда не было проблемой. Поиск лояльного, качественного персонала был скорее борьбой и непрерывным процессом. Но это опять же стандартная история во многих отраслях бизнеса. Вообще же, сейчас я могу сказать, что вокруг меня сплотилась отличная команда, за что я всем очень благодарен.

В чем уникальность вашего заведения? Почему люди стремятся в него попасть?

Как бы, на первый взгляд, высокопарно это ни звучало, но фишка Rudolph’s bar в том, что я вложил в это заведение свою душу. Я отдаю этому месту каждую частичку себя, и я думаю, что некоторые люди способны это прочувствовать. Когда мы говорим, что это «американский бар», хочется дать понять, что это не место, где вы чувствуете себя как в Америке. Вы чувствуете, что это место, которое было вдохновлено американцем, культурным американцем, который взял кусочки своей жизни и опыта в мире, собрал их, как калейдоскоп, и поместил все это в одно место, в бар Rudolph’s.

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Расскажите подробнее о кухне бара. Она тоже выдержана в концепции американского бара?

Мы взяли некоторые элементы из классических американских блюд из разных уголков страны. Например, суп Клэм Чаудер, который наиболее популярен на северо-востоке, вафли с куриными стрипсами, распространенные с юга на запад, и мак энд чиз — макароны по-американски, которые возникли на юге, но популярны по всей стране. Блюда настолько аутентичны, насколько это возможно, с некоторыми моими советами и опытом русских поваров. Конечно, у нас есть блюда, предназначенные не только для людей, предпочитающих американскую кухню, но и некоторые общие блюда, которые вы найдете в России.

Формат заведения планировался изначально? Не было ли у вас опасений, что американский бар с живой музыкой может не прижиться на Урале?

Бар с самого начала задумывался как место с живой музыкой и шоу. Конечно, какие-то мелкие детали менялись в процессе. У нас было всего несколько месяцев, чтобы создать все, начиная от дизайна интерьера и заканчивая концепцией бара и меню. Поэтому, если и были расхождения с первоначальной концепцией, все они решились очень органично. Мы стремились к тому, чтобы все детали не противоречили друг другу, а дополняли друг друга. Были и изменения в графике работы. Потребовалось некоторое время, чтобы найти идеальное расписание, поскольку жители города стали воспринимать нас не только как бар, но и как популярное место для празднования значимых событий и проведения частных мероприятий.

Важная часть атмосферы заведения — живая музыка. Как отбираются музыканты, которые выступают на площадке?

Мы работаем только с теми музыкантами, которых я считаю талантливыми. К нам обращаются многие группы, но не все выбираются. Сначала мы работали только с группами с английским репертуаром, чтобы оставаться в концепции заведения, однако со временем я понял, что мы теряем много талантливых исполнителей. Да и, откровенно говоря, я люблю русскую музыку, как и многие в этом городе, поэтому считаю важным вводить в нашу программу и достойный русский репертуар.

Какими проектами в Rudolph’s bar вы особенно гордитесь?

У нас есть мероприятие под названием Supperclub Saturday, которое мы обычно проводим раз в месяц по субботам. Концепция Supperclub была придумана в 1920–1930-х годах в Америке во время сухого закона, когда алкоголь был запрещен и надо было изобретать развлечения, которые могли бы отвлечь людей от этого. Чаще всего это были частные рестораны и общественные клубы высокого уровня с обеденными шоу.

В этот вечер мы создаем различные тематические шоу с участием самых разных артистов. Гимнасты, танцоры, балерины, фокусники, клоуны... словом, все таланты, которые мы можем найти и которые вписываются в тему шоу. И, конечно, всегда задействуются наши талантливые вокалисты. Даты проведения шоу Supperclub всегда широко освещаются в наших социальных сетях.

Беседовала Марина Архипова