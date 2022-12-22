Красота в подарок

Самая, пожалуй, знаменитая «принцесса» в мировой истории, Грейс Келли, одной из первых стала преданной поклонницей французской марки Anne Semonin: она смогла по достоинству оценить не только новаторский подход госпожи Семонин, но и разработанные ею эффективные формулы. Сегодня список знаменитых почитателей марки значительно расширился. Среди них Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу, Шарлиз Терон, Шерон Стоун и многие другие. Секрет прост: благодаря Anne Semonin можно найти индивидуальный подход, подобрав роскошное средство ухода, каждой женщине в любом возрасте. Время почувствовать себя настоящей королевой красоты!



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Для мамы

Омолаживающий крем для лица — это уникальный и эффективный коктейль из активных компонентов, включающий в себя природную смолу мирры, которая заполняет морщины изнутри, и революционный пептид, действующий по принципу ботокса и помогающий избежать образования новых морщин. Высокотехнологичный крем богат микроэлементами, витаминами A, B, C, E и экстрактами морских водорослей, которые питают кожу энергией и защищают ее от внешних стрессов и воздействия окружающей среды. Он оказывает моментальное подтягивающее действие, разглаживая мимические морщины, способствует замедлению процесса старения, улучшая клеточный метаболизм и микроциркуляцию, а также cтимулируя выработку коллагена и эластина.

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Для подруги

Нет ничего лучше в морозное время года, чем окунуться в лето. Погрузиться в приятные воспоминания, окунувшись в безмятежность и умиротворение, насладиться тонкими изысканными ароматами цветущего средиземноморского побережья можно с помощью роскошного диффузора и аромаспрея Anne Semonin. Ароматическая композиция диффузора и спрея насыщена горячим цитрусовым букетом из лимона, грейпфрута, мандарина и померанца и окутывающими глубокими базовыми нотами элеми, пачули, мускуса, мха, свежей мяты и шалфея. Верная высочайшим стандартам бренда Anne Semonin коллекция Mmoires D'Et придерживается единого стиля — утонченное дизайнерское черное стекло, натуральные материалы и фирменная подпись Mmoires D’Et. В комплект диффузора Anne Semonin входит также стержень из ротанга. Благодаря прекрасному дизайну и аромату он впишется в любую ванную комнату, гардеробную и кабинет. Освежающий, тонизирующий и гармонизирующий, спрей Mmoires D’Et наполняет помещения чистотой прозрачного солнечного побережья и умиротворением. Он также отлично подойдет для ароматизации ванной и гардеробной, спального и банного белья.

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Для сестры

Ночная восстанавливающая и регенерирующая маска Night regenerating mask от Anne Semonin синхронизирует работу биологических часов, нормализует и стимулирует выработку мелатонина, усиливает естественный во время сна процесс регенерации, что заметно уменьшает признаки усталости, восстанавливает и защищает кожу от последствий стресса и перелетов. Кожа выглядит отдохнувшей и свежей, словно после крепкого длительного сна. Мелатонин оказывает мощный антиоксидантный эффект, выраженный в подавлении активных форм кислорода, появляющихся под воздействием UV-излучения. Некоторые исследования доказывают, что мелатонин нейтрализует свободные радикалы эффективнее, чем витамин С. Помимо прямого антиоксидантного эффекта, мелатонин стимулирует выработку собственных защитных ферментов и белков. Результат — повышение барьерных функций и местного иммунитета кожи. Кроме того, мелатонин снижает трансэпидермальную потерю влаги и способствует повышению упругости и плотности кожи благодаря продлению жизненного цикла фибробластов — клеток, ответственных за процессы регенерации, выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Формула с использованием инновационных ингредиентов улучшает микроциркуляцию и успешно борется с признаками усталости, увлажняет, обеспечивает ровный и сияющий цвет лица.

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Для себя

В поиске подарков для любимых не стоит забывать и о себе. Эликсир «Cияние молодости» — совершенное антивозрастное средство по уходу за кожей. В его составе присутствуют высокоэффективные компоненты, полученные в результате биотехнологических процессов. Биотехнология позволяет получать самые полезные активные ингредиенты из ядер клеток растений. Инновационная формула эффективно борется с признаками старения, разглаживает мимические и возрастные морщины. Продукт состоит из прозрачных «жемчужин», которые при нанесении на кожу превращаются в быстро впитывающийся легкий эликсир. Благодаря гиалуроновой кислоте в высоком и низком молекулярном весе создается двойной эффект: мгновенный лифтинг и синтез гиалуроновой кислоты. Эликсир стимулирует клеточный метаболизм, укрепляет мембраны клеток и усиливает защитные функции кожи, оказывая мощный антивозрастной эффект. Кожа полностью преображается и наполняется жизнью. Эликсир «Сияние молодости» — средство нового поколения по уходу за кожей, которое совмещает действие натуральных активных компонентов и современные биотехнологии.

В Екатеринбурге приобрести средства прославленного бренда можно в СПА The Myst в Hyatt Regency Ekaterinburg или в бьюти-корнере «Покровского пассажа».