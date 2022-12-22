Новогоднее чудо: драгоценный подарок для самых близких

Праздничное настроение врывается в череду будничных дней предчувствием чуда. До Нового года и Рождества остается совсем немного времени — самое время задуматься о том, что порадует дорогого человека.
В фирменных салонах CHAMOVSKIKH можно найти не только эксклюзивные подарки, но и драгоценные впечатления. В преддверии новогодних торжеств ювелирный дом представил лимитированную коллекцию статуэток, главными героями которой стали кролики. Символ 2023 года нашел свое отражение в разных образах, и каждому из них свойственны особенные черты характера. Импозантный «Мудрый кролик» словно сошел со страниц красочной книги. Манеры истинного аристократа подчеркивают щегольской сюртук, лорнет и элегантная трость, покрытые чистым золотом.
Настольная скульптура «Семейство» передает атмосферу теплых отношений, доверия и взаимопонимания. Героями ювелирной композиции стала семья кроликов: заботливый отец, ласковая мама и озорной крольчонок дополняют друг друга, создавая вокруг себя пространство гармонии и любви. В качестве подарка все так же актуальны эксклюзивные украшения с драгоценными камнями лучших характеристик — визитная карточка бренда. Премиальный уровень бесцветных и фантазийных бриллиантов, изумрудов, рубинов, сапфиров, жемчуга, а также самоцветов класса Collection подтверждают сертификаты ведущих геммологических лабораторий мира. Этой осенью и без того один из самых больших в России банков камней пополнился новыми экземплярами. Каждый из них может стать сердцем украшения, разработанного по индивидуальному эскизу.
Если же угадать с определенным подарком сложно, можно воспользоваться возможностью сертификата на создание драгоценностей. Собственное высокотехнологичное производство в Екатеринбурге и абсолютно прозрачный процесс изготовления позволяют заказчику участвовать в каждом этапе и стать соавтором ювелирного шедевра. Дарите близким настоящие эмоции!