Новогоднее чудо: драгоценный подарок для самых близких

Праздничное настроение врывается в череду будничных дней предчувствием чуда. До Нового года и Рождества остается совсем немного времени — самое время задуматься о том, что порадует дорогого человека.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Брошь-подвес «Марокко» с опалом,сапфирами, бриллиантами и желтыми сапфирами, белое золото, нанокерамика Кольцо-трансформер «София» с бриллиантами, белое золото Следующая фотография 1 / 2 Брошь-подвес «Марокко» с опалом,сапфирами, бриллиантами и желтыми сапфирами, белое золото, нанокерамика Кольцо-трансформер «София» с бриллиантами, белое золото

В фирменных салонах CHAMOVSKIKH можно найти не только эксклюзивные подарки, но и драгоценные впечатления. В преддверии новогодних торжеств ювелирный дом представил лимитированную коллекцию статуэток, главными героями которой стали кролики. Символ 2023 года нашел свое отражение в разных образах, и каждому из них свойственны особенные черты характера. Импозантный «Мудрый кролик» словно сошел со страниц красочной книги. Манеры истинного аристократа подчеркивают щегольской сюртук, лорнет и элегантная трость, покрытые чистым золотом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Настольная скульптура «Семейство кроликов», бриллиант, сапфиры, яшма, долерит, серебро Настольная скульптура «Мудрый кролик», коньячные бриллианты, сапфир, нефрит, долерит, серебро, позолота Следующая фотография 1 / 2 Настольная скульптура «Семейство кроликов», бриллиант, сапфиры, яшма, долерит, серебро Настольная скульптура «Мудрый кролик», коньячные бриллианты, сапфир, нефрит, долерит, серебро, позолота

Настольная скульптура «Семейство» передает атмосферу теплых отношений, доверия и взаимопонимания. Героями ювелирной композиции стала семья кроликов: заботливый отец, ласковая мама и озорной крольчонок дополняют друг друга, создавая вокруг себя пространство гармонии и любви. В качестве подарка все так же актуальны эксклюзивные украшения с драгоценными камнями лучших характеристик — визитная карточка бренда. Премиальный уровень бесцветных и фантазийных бриллиантов, изумрудов, рубинов, сапфиров, жемчуга, а также самоцветов класса Collection подтверждают сертификаты ведущих геммологических лабораторий мира. Этой осенью и без того один из самых больших в России банков камней пополнился новыми экземплярами. Каждый из них может стать сердцем украшения, разработанного по индивидуальному эскизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо с рубином и бриллиантами, белое золото Украшения с морганитами и бриллиантами, белое золото Следующая фотография 1 / 2 Кольцо с рубином и бриллиантами, белое золото Украшения с морганитами и бриллиантами, белое золото

Если же угадать с определенным подарком сложно, можно воспользоваться возможностью сертификата на создание драгоценностей. Собственное высокотехнологичное производство в Екатеринбурге и абсолютно прозрачный процесс изготовления позволяют заказчику участвовать в каждом этапе и стать соавтором ювелирного шедевра. Дарите близким настоящие эмоции!