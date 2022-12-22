Радость дарить

В преддверии Нового года важно не только порадовать родных и близких желанными подарками, но и получить максимум удовольствия от процесса. Шопинг в ТЦ «Европа» неспешный, комфортный и продуктивный. Широкий выбор брендов, собранных под одной крышей, не только экономит время, но и дает возможность найти нужный подарок для каждого.



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Бутик VILLEROY & BOCH

(1 этаж)

Местом притяжения для любителей красивого интерьерного декора и высококачественной посуды и фарфора, несомненно, является расположившийся на первом этаже торгового центра салон VILLEROY & BOCH.

Новый год с Villeroy & Boch — это обширный рождественский ассортимент: широкий выбор эксклюзивных рождественских коллекций и сезонных товаров. Абсолютный рождественский бестселлер — зимняя коллекция Toy’s Delight с изобилием всевозможных блюд, подарков и аксессуаров для создания праздничной обстановки в вашем доме. Серия празднично оформлена в новогодние тона и предлагает богатый ассортимент всевозможной посуды: чашки и стаканы, чайник, тарелки, чашки и блюдца для кофе и множество других не менее важных предметов новогодней сервировки. Отличным вариантом презента могут стать и предметы из лимитированной коллекции Annual Christmas Edition, которая выпускается ежегодно перед Рождеством. В серию традиционно входят фарфоровые тарелки, кружки, колокольчики и елочные украшения с атмосферными рождественскими мотивами, которые вряд ли оставят кого-то равнодушным. Изделия обладают коллекционной ценностью по причине ограниченного выпуска.

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Салон европейского декора для дома «Мезон»

(3 этаж)

Если вы хотите наполнить свой дом интересными праздничными деталями интерьера, загляните в мир красивого неординарного декора салона «Мезон». Здесь представлена коллекция традиционных рождественских украшений от ведущих европейских производителей, выполненных в винтажном стиле. Ручная работа, премиальные материалы и яркий дизайн делают эти предметы притягательными и атмосферными. Удивительно добрые и трогательные изделия подарят настроение зимнего праздника и волшебства.

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ТЦ «Европа»

Абсолютно универсальным средством, чтобы порадовать близких людей, партнеров по бизнесу или сделать неожиданный, полезный комплимент может стать и подарочный сертификат от «Европы». Единые сертификаты можно выбрать и оформить в разном номинале, от 2 000 до 50 000 рублей, на первом этаже торгового центра у администратора ТЦ «Европа». Для тех, кто планирует визит в «Европу» на автомобиле, полезным станет заранее ознакомиться со схемой измененного проезда до подземного паркинга.

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Бутик нишевой парфюмерии и косметики Imagine

(1 этаж)

Imagine — это настоящий клуб гурманов нишевой парфюмерии. Здесь свое счастье и свой особенный подарок обретут абсолютно все любители изысканных и уникальных ароматов. В зимнее время, в разгар декабрьских и январских морозов, особенно хочется окунуться в атмосферу уюта, укутаться теплым пледом и, сидя у огня, слушать, как потрескивают дрова в камине. Эксклюзивный аромат MAJESTIC ALPACA от Graham & Pott способен подарить успокаивающее ощущение тепла и безмятежности. Этот глубокий, благородный и дорогой древесно-пряно-амбровый аромат с верхними нотами ладана, шафрана и кардамона деликатно убаюкивает и одновременно наполняет шквалом эмоций через ирис, корицу, мускатный орех и базу на основе мускуса, ветивера, кожи и амбры. Настоящий афродизиак с дымным животным звучанием, Majestic Alpaca навсегда оставляет в памяти яркий эмоциональный отпечаток.

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Салон сумок и багажа La Borsa

(2 этаж)

Сумки от магазина La BORSA — это настоящее новогоднее волшебство! Созданные итальянскими мастерами из натуральной тосканской кожи, эти незаменимые аксессуары станут прекрасным подарком близким. Цветовая палитра новогодней коллекции производит впечатление: сочетание кораллово-красного, насыщенного розового и фиолетового выглядит сочно, жизнерадостно и оригинально. В качестве подарка для мужчины идеально подойдут кожаные портфели от итальянского бренда Athison с более чем 110-летней историей — мягкие, легкие, практичные и настолько тактильно приятные, что их не хочется выпускать из рук.