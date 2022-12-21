В Петербурге завели уголовное дело после падения сосульки на прохожую

Следственный комитет России (СКР) по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту травмирования 64-летней женщины упавшей с крыши сосулькой. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему»,— говорится в сообщении. Расследование дела поставлено на контроль прокуратурой Калининского района.

Инцидент произошел 19 декабря у дома № 61 по проспекту Просвещения. О состоянии здоровья пострадавшей женщины не сообщается.

Это второе с начала зимы уголовное дело, связанное с неубранной наледью. Ранее по той же статье СКР возбудил дело в отношении дорожного предприятия «Центр» по факту падения 88-летнего мужчины на обледенелом пешеходном переходе. Сам пострадавший получил переломы и ушибы, он находится в больнице.

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