Падение пожилого мужчины на льду в центре Петербурга превратилось в уголовное дело против дорожников

Следственный комитет России (СКР) по Петроградскому району Санкт-Петербурга по результатам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по факту травмирования 88-летнего местного жителя при падении на гололеде. Фигурантами стали должностные лица дорожного предприятия «Центр», их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Инцидент с пешеходом произошел 14 декабря на пешеходном переходе у д. № 15 по Чкаловскому проспекту. Мужчина поскользнулся при сходе с тротуара и получил несколько переломов и ушибов.

«Установлено, что должностными лицами Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия "Центр", обслуживающего перекресток улицы Ораниенбаумская и Чкаловского проспекта, не принято должных мер по очистке указанного участка дороги от снега и наледи. Непринятие своевременных мер по надлежащему содержанию автомобильной дорог»,— говорится в сообщении городской прокуратуры.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены районной прокуратурой на контроль.

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