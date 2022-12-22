Дары природы

Заместитель директора минералогического музея частных коллекций «Планета» Алексас Дубосас — про богатства Земли, душевный подъем от знакомства с минералами и возможность через камни постигнуть мироздание.
Чем уникален музей «Планета»?
Музей частных коллекций «Планета» — единственный в России и мире музей, где представлено собрание минералов не от одного человека, а сразу от 43 частных коллекционеров. Все они люди с невероятным пониманием и ощущением красоты камней, которые отбирали их для души, с точки зрения эстетики и осознания совершенства природы. Благодаря им коллекция нашего музея насчитывает более пяти тысяч самых разнообразных экспонатов. Здесь представлены авторские работы династии ювелиров Панфиловых, работы лучших камнерезов и огранщиков и получившие всемирную славу минералы Урала — самоцветного пояса России.
Насколько обширна география экспонатов?
«Планета» — это пространство, в котором сосредоточены красоты со всего мира. У нас представлены все шесть континентов, включая Антарктиду. Есть турмалины из Бразилии, пириты из Перу и Италии, малахиты и аметисты из Африки. Кроме того, особый интерес представляет коллекция множества метеоритов — космических тел, преодолевших серьезные расстояния, прежде чем попасть к нам на Землю в общем и к нам в музей в частности.
Но, конечно, больше всего представлено сокровищ Урала — уральским месторождениям отведен весь первый зал и лучшие экспозиционные места в витринах других залов. Стоит помнить, что именно на Урале исторически родился интерес к камню, здесь исторически все виды деятельности человека были так или иначе связаны с ним — горнодобывающая промышленность, металлургия, обработка камня, ювелирная промышленность.
Какой путь проходят минералы, прежде чем оказаться на экспозиционной витрине?
Безусловно, чтобы быть представленными публике, экспонаты должны быть в лучшем виде. Это, чаще и приоритетнее всего, минералы в первозданном состоянии либо ограненные камни. Многие коллекционеры делают основной акцент именно на природном виде, потому что это эффектная и эстетическая ценность образца. Добытый минерал совершенен, мы не в состоянии создать такие камни, какие делает природа. Но у нас есть и множество впечатляющих примеров обработки и камнерезного искусства.
Как вы знакомите посетителей с коллекцией?
Все желающие могут попасть к нам на экскурсию. Она длится 1,5 часа, и этого времени достаточно, чтобы человек о многом узнал, начал ориентироваться в минералогии и уже без эксперта мог продолжить изучение. Главное — мы стараемся показать экспонаты с точки зрения самого коллекционера и его видения минералов: в чем уникальность, на что стоит обращать внимание.
В нашем музее есть специалисты, которые провели огромное количество экскурсий, и их профессиональный уровень постоянно растет. Часто посетители приходят с какими-то определенными вопросами, например, «Чем богат Урал?», «Как образуются кристаллы?», и мы стараемся на них ответить.
Недавно приходили дети из детского сада, у них был проект «Урал», и наши сотрудники постарались доступно донести информацию и до этой аудитории, ответить на все интересующие детей вопросы.
Какие интерактивности есть в вашем музее?
Для современного музея интерактивность, взаимодействие с аудиторией — очень важная составляющая. У нас поставлены планшеты с наглядным описанием месторождения и минерала. В каждом зале есть камни, к которым можно прикоснуться, сесть рядом с ними на скамейку, разглядеть, стать ближе к природе. И такой контакт не проходит бесследно — неисчерпаемая энергия камней улучшает настроение человека, а его отношение к миру становится радостнее и ярче.
Как вы работаете с детской аудиторией?
Вызвать интерес детей непросто, но в то же время это очень увлекательный процесс. Геология многогранна, огромное количество наук связано с камнем, и интерес, который прививается ребенку, может перерасти в интерес к науке, а это то, что развивает человечество. Если у вас есть дети, нужно обязательно устроить семейный поход в зал палеонтологии. Здесь собраны экспонаты, свидетельствующие об эволюции жизни и показывающие разнообразие растительного и животного мира планеты — от зарождения жизни до наших дней. Весь этот сказочный палеонтологический рай, конечно, поражает воображение.
Среди каких посетителей вы замечаете наибольший интерес к музею?
Практически все посетители, независимо от возраста, выходят из музея с душевным подъемом. Если вы хоть немного пообщаетесь с камнем, вас не оставляет впечатление, что вы прикоснулись к мирозданию.