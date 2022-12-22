Дары природы

Заместитель директора минералогического музея частных коллекций «Планета» Алексас Дубосас — про богатства Земли, душевный подъем от знакомства с минералами и возможность через камни постигнуть мироздание.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Чем уникален музей «Планета»?

Музей частных коллекций «Планета» — единственный в России и мире музей, где представлено собрание минералов не от одного человека, а сразу от 43 частных коллекционеров. Все они люди с невероятным пониманием и ощущением красоты камней, которые отбирали их для души, с точки зрения эстетики и осознания совершенства природы. Благодаря им коллекция нашего музея насчитывает более пяти тысяч самых разнообразных экспонатов. Здесь представлены авторские работы династии ювелиров Панфиловых, работы лучших камнерезов и огранщиков и получившие всемирную славу минералы Урала — самоцветного пояса России.

Насколько обширна география экспонатов?

«Планета» — это пространство, в котором сосредоточены красоты со всего мира. У нас представлены все шесть континентов, включая Антарктиду. Есть турмалины из Бразилии, пириты из Перу и Италии, малахиты и аметисты из Африки. Кроме того, особый интерес представляет коллекция множества метеоритов — космических тел, преодолевших серьезные расстояния, прежде чем попасть к нам на Землю в общем и к нам в музей в частности.

Но, конечно, больше всего представлено сокровищ Урала — уральским месторождениям отведен весь первый зал и лучшие экспозиционные места в витринах других залов. Стоит помнить, что именно на Урале исторически родился интерес к камню, здесь исторически все виды деятельности человека были так или иначе связаны с ним — горнодобывающая промышленность, металлургия, обработка камня, ювелирная промышленность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Какой путь проходят минералы, прежде чем оказаться на экспозиционной витрине?

Безусловно, чтобы быть представленными публике, экспонаты должны быть в лучшем виде. Это, чаще и приоритетнее всего, минералы в первозданном состоянии либо ограненные камни. Многие коллекционеры делают основной акцент именно на природном виде, потому что это эффектная и эстетическая ценность образца. Добытый минерал совершенен, мы не в состоянии создать такие камни, какие делает природа. Но у нас есть и множество впечатляющих примеров обработки и камнерезного искусства.

Как вы знакомите посетителей с коллекцией?

Все желающие могут попасть к нам на экскурсию. Она длится 1,5 часа, и этого времени достаточно, чтобы человек о многом узнал, начал ориентироваться в минералогии и уже без эксперта мог продолжить изучение. Главное — мы стараемся показать экспонаты с точки зрения самого коллекционера и его видения минералов: в чем уникальность, на что стоит обращать внимание.

В нашем музее есть специалисты, которые провели огромное количество экскурсий, и их профессиональный уровень постоянно растет. Часто посетители приходят с какими-то определенными вопросами, например, «Чем богат Урал?», «Как образуются кристаллы?», и мы стараемся на них ответить.

Недавно приходили дети из детского сада, у них был проект «Урал», и наши сотрудники постарались доступно донести информацию и до этой аудитории, ответить на все интересующие детей вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 2

Какие интерактивности есть в вашем музее?

Для современного музея интерактивность, взаимодействие с аудиторией — очень важная составляющая. У нас поставлены планшеты с наглядным описанием месторождения и минерала. В каждом зале есть камни, к которым можно прикоснуться, сесть рядом с ними на скамейку, разглядеть, стать ближе к природе. И такой контакт не проходит бесследно — неисчерпаемая энергия камней улучшает настроение человека, а его отношение к миру становится радостнее и ярче.

Как вы работаете с детской аудиторией?

Вызвать интерес детей непросто, но в то же время это очень увлекательный процесс. Геология многогранна, огромное количество наук связано с камнем, и интерес, который прививается ребенку, может перерасти в интерес к науке, а это то, что развивает человечество. Если у вас есть дети, нужно обязательно устроить семейный поход в зал палеонтологии. Здесь собраны экспонаты, свидетельствующие об эволюции жизни и показывающие разнообразие растительного и животного мира планеты — от зарождения жизни до наших дней. Весь этот сказочный палеонтологический рай, конечно, поражает воображение.

Среди каких посетителей вы замечаете наибольший интерес к музею?

Практически все посетители, независимо от возраста, выходят из музея с душевным подъемом. Если вы хоть немного пообщаетесь с камнем, вас не оставляет впечатление, что вы прикоснулись к мирозданию.

Беседовала Катерина Якушева