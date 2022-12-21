Свердловский депутат попросил Пригожина отправить на спецоперацию женщин-заключенных

Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер обратился к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой оказать содействие в отправке на военную спецоперацию на Украине заключенных женщин из ИК-6 Нижнего Тагила. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд», главой которой является господин Пригожин.

По словам депутата, с просьбой отправить их на спецоперацию к депутату обратились сами женщины. «Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестер, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим», — следует из обращения Вячеслава Вегнера.

Евгений Пригожин согласился с мнением депутата, отметив, что женщин-заключенных можно отправлять на фронт не только как медсестер и связистов, но и в составе диверсионных групп и снайперских пар. Бизнесмен отметил, что «работает в этом направлении», однако «есть сопротивление».

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