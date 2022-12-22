Cлово редактора

Подводя итоги непростого 2021-го, сложно было вообразить, насколько сложной задачей окажется давать оценку году 2022-му. Времена не выбирают, и нам приходится многое переосмысливать, в том числе стремительность и изменчивость всего того, что казалось нам константой. Наблюдение за быстротечностью событий, этим калейдоскопом сложных для всех моментов, вызывает разные эмоции — от растерянности и апатии до светлой надежды на лучшее и веры в такие нерушимые понятия, как любовь, поддержка близких, взаимовыручка. Человек остается удивительно приспосабливающимся ко всем, даже, казалось бы, неприемлемым изначально обстоятельствам.



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На фоне глобальных перемен особенно отчетливо прорисовывается стремление найти островок стабильности и покоя. А кроется он зачастую в таких вроде бы банальных вещах, как посиделки с друзьями, долгие душевные разговоры, предновогодняя суета, вызванная желанием сделать приятное родным и близким. Всем нам это крайне необходимо. Нужно продолжать дарить друг другу подарки, открывать вместе новые направления, ходить в любимые театры, смотреть хорошее кино и слушать прекрасную музыку, читать умные книги, заботиться о себе духовно и физически — здесь и сейчас. И, главное, знать, что темные полосы рано или поздно сменяются светлыми.

Марина Архипова