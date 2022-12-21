Из-за аномально теплой погоды открытие трасс на курорте «Роза Хутор» перенесли на 29 декабря

Открытие горнолыжных трасс на курорте «Роза Хутор» намечено на 29 декабря. Это связано с очень теплой погодой на Кубани, сообщает пресс-служба курорта.

«В этом году наблюдается аномально теплый декабрь, и, к сожалению, нужный снежный покров не успел сформироваться, а высокие температуры пока не обеспечили эффективную работу снежных пушек. Согласно метеопрогнозам, скоро можно ожидать улучшение ситуации»,— отметил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

По его словам, в этом зимнем сезоне на курорте откроют 105 км трасс, которые будут обслуживать 32 подъемника. Это станет самой большой зоной катания в России. В этом году были расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга.

Татьяна Ручкина

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