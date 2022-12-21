Помощник Анатолия Быкова заплатит за наезд на журналиста

В Красноярске суд вынес приговор Алексею Талюку — бывшему помощнику бизнесмена и экс-депутата регионального парламента Анатолия Быкова. В феврале 2020 года, по версии следствия, Алексей Талюк на своем Mercedes наехал на пытавшегося взять у него интервью корреспондента ВГТРК «Россия» и нанес ему травмы ног. По статье Уголовного кодекса о воспрепятствовании журналистской деятельности обвиняемого приговорили к двум годам условно, обязав выплатить репортеру 50 тыс. руб. компенсации. Бывший помощник влиятельного бизнесмена назвал инцидент спланированной провокацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Талюк

Фото: скриншот youtube.com Алексей Талюк

Фото: скриншот youtube.com

В Красноярске завершился судебный процесс над 47-летним Алексеем Талюком, бывшим помощником экс-главы совета директоров Красноярского алюминиевого завода и экс-депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова.

События, о которых идет речь, произошли в феврале 2020 года в Красноярске. С 15 по 21 февраля там работала съемочная группа ВГТРК «Россия», чтобы собрать материал для сюжета об Анатолии Быкове. В то время бывший алюминиевый магнат еще находился на свободе и проживал в особняке в поселке Сосны под Красноярском, где обустроилась местная элита. Однако с мая 2020 года на Анатолия Быкова был заведен ряд уголовных дел, по результатам рассмотрения только одного из них (об организации в 1994 году заказного убийства двух предпринимателей) ему присудили 13 лет заключения.

20 февраля 2020 года съемочная группа прибыла к дому Алексея Талюка, который до 2016 года работал помощником Анатолия Быкова.

По данным следствия, Алексей Талюк на своем Mercedes наехал на корреспондента Павла Брыкина, пытавшегося взять у него интервью о бывшем шефе. Репортер получил травмы ног и обратился за медпомощью.

Травмы экспертиза квалифицировала как вред здоровью средней тяжести.

Как рассказали в красноярском управлении Следственного комитета России, в отношении Алексея Талюка правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).

Алексей Талюк назвал случившееся тщательно спланированной провокацией, считая, что журналист сам прыгнул ему под машину, но он успел затормозить, затем вызвал скорую помощь и полицию.

По словам обвиняемого, буквально через 20 минут после инцидента информация об этом была размещена на официальном сайте следственного ведомства, а на место съехалось все руководство правоохранительных органов. В апреле 2021 года уголовное дело поступило в Центральный райсуд.

В прокуратуре региона сообщили, что обвиняемому суд назначил два года условно с аналогичным испытательным сроком (гособвинение просило для него четыре года колонии). По информации объединенной пресс-службы судов Красноярского края, суд в 200 раз уменьшил материальные претензии репортера, обязав Алексея Талюка выплатить журналисту 50 тыс. руб. компенсации (первоначально в иске фигурировала сумма 10 млн руб.).

Завершившийся судебный процесс стал вторым для Алексея Талюка. В октябре 2022 года его приговорили к трем годам и трем месяцам колонии за покушение на мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным правоохранителей, весной 2017 года Алексей Талюк с сообщником решили похитить средства у красноярского предпринимателя, который осуществлял проект по строительству многоквартирного жилого дома в центре Красноярска. Они ввели мужчину в заблуждение, заявив, что статус принадлежащих ему земельных участков может быть изменен с жилой застройки на парковую зону, что исключает на них строительство.

За урегулирование вопроса с органами местного самоуправления сообщники запросили 2 млн руб., в момент передачи денег их задержали оперативники ФСБ. Однако уже в конце ноября Алексей Талюк, которому в срок наказания зачли время, проведенное в СИЗО (день в изоляторе засчитывается за полтора в колонии) и под домашним арестом, вышел на свободу.

Константин Воронов, Новосибирск