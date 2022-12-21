«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области на две недели

Губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что подписал постановление о продлении действия «желтого» уровня террористической опасности до 5 января 2023 года. Также сегодня, 21 декабря, аналогичная мера была принята в соседней Курской области.

Уровни террористической опасности повысили в приграничных регионах в апреле в связи с обстрелами со стороны Украины. «Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов и повысить вашу бдительность»,— объяснял ранее Вячеслав Гладков. Также в регионе запрещено использование пиротехники.

В результате обстрелов в Белгородской области погибли и получили ранения несколько десятков человек, тысячи зданий повреждены. К концу октября общий ущерб региону оценивался властями в 6 млрд руб. Сейчас власти возводят на территории Белгородской области оборонительную засечную черту.

Сергей Толмачев, Воронеж