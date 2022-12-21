Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области на две недели

Губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что подписал постановление о продлении действия «желтого» уровня террористической опасности до 5 января 2023 года. Также сегодня, 21 декабря, аналогичная мера была принята в соседней Курской области.

Уровни террористической опасности повысили в приграничных регионах в апреле в связи с обстрелами со стороны Украины. «Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов и повысить вашу бдительность»,— объяснял ранее Вячеслав Гладков. Также в регионе запрещено использование пиротехники.

В результате обстрелов в Белгородской области погибли и получили ранения несколько десятков человек, тысячи зданий повреждены. К концу октября общий ущерб региону оценивался властями в 6 млрд руб. Сейчас власти возводят на территории Белгородской области оборонительную засечную черту.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...