Адвокату поменяли статус

Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор по уголовному делу члена чеченской коллегии адвокатов «Низам» Романа Кузнецова (до смены имени был известен как Усман Дудуркаев). Юрист был приговорен к двум годам шести месяцам колонии за хищение части активов АО «Энергия» на 48 млн руб. По версии следствия, мошенничество господин Кузнецов совершил, воспользовавшись арестом владельца компании Александра Хуруджи, уголовное дело в отношении которого впоследствии было признано судами сфабрикованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хуруджи

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Хуруджи

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор по делу юриста Романа Кузнецова. В октябре Волгодонской районный суд Ростовской области признал мужчину виновным в мошенничестве и неуведомлении о наличии у него вида на жительства в иностранном государстве (ч. 4 ст. 159 и ст. 330.2 УК РФ). Ему было назначено два года шесть месяцев колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. Апелляционная инстанция утвердила это решение.

Роман Кузнецов обвинялся в хищении денег у АО «Энергия», занимавшегося передачей электроэнергии в Волгодонске и Красном Сулине (Ростовская область).

По версии следствия, в 2016–2018 годах, когда владелец компании Александр Хуруджи находился под арестом, злоумышленники вывели из «Энергии» на счета фирм-однодневок все ее средства — более 3 млрд руб.

В частности, некоторыми активами с января по май 2016 года завладел Роман Кузнецов.

Как писал «Ъ», незадолго до этого супруга Александра Хуруджи, находившегося в то время в СИЗО, обратилась за юридической помощью к адвокату Дудуркаеву-Кузнецову. Тогда Кузнецов под предлогом предотвращения рейдерского захвата принадлежащей господину Хуруджи фирмы с помощью замгендиректора АО «Энергия» Дмитрия Лянгузова заключил договор об оказании услуг между АО «Энергия» и подконтрольным ему ООО МПК. В итоге из фирм Александра Хуруджи было переведено в ООО МПК 80 млн руб.

Почти 48 млн руб. из этих денег Роман Кузнецов перечислил на счета «связанных с ним физических и юридических лиц, не выполнявших для АО "Энергия" каких-либо работ и не оказывавших услуг».

Сотрудники ФСБ задержали юриста, уже сменившего имя, в апреле 2021 года в аэропорту Грозного. Как считают правоохранители, из России Дудуркаев-Кузнецов собирался вылетать в Объединенные Арабские Эмираты, где у него есть вид на жительство. Неуведомление адвокатом властей РФ о наличии такого документа стало вторым эпизодом в его уголовном деле.

В пресс-службе Волгодонского районного суда Ростовской области сообщили «Ъ», что в суде Роман Кузнецов не признал вину. Приговор по его делу был обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения, однако в итоге решение оставлено без изменения.

Александр Хуруджи находился под арестом по обвинению в хищении 470 млн руб. у МРСК Юга. В мае 2017 года суд полностью оправдал предпринимателя. К тому времени его бизнесом уже владели третьи лица, а сама фирма оказалась зарегистрирована в Урус-Мартане. В 2018 году стало известно, что Александр Хуруджи написал в правоохранительные органы заявление на бывшего заместителя генерального директора АО «Энергия» Дмитрия Лянгузова. В декабре 2020 года Дмитрий Лянгузов был приговорен за хищение активов АО на 1 млрд руб. к шести годам колонии.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону