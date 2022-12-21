Участники спецоперации и их дети смогут учиться в вузах на бюджете в рамках квоты

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, по которому отдельные участники военной операции и их дети смогут получить бюджетные места в вузах в рамках квоты, она составит 10%.

Как сказано в пресс-релизе на сайте Госдумы, поступить по квоте смогут Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества. Они будут поступать без вступительных экзаменов. Кроме того, закон вводит квоту 10% на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.

В июле в Минобрнауки анонсировали увеличение квот на поступление в вузы РФ для выпускников школ из ДНР и ЛНР с 18 тыс. до 23 тыс. мест. В «Единой России» сообщали, что квоты выделили 12 учебных заведений, среди которых Российский университет дружбы народов, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Воронежский государственный технический университет.

Подробнее — в материале «Детей из ДНР и ЛНР обучат по-российски».

Полина Собакина