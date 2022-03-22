Детей из ДНР и ЛНР обучат по-российски

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Российские школы, колледжи и детсады приняли уже 13 тыс. детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР,— они распределены по 57 регионам РФ. Минпросвещения уверяет, что у них не возникает трудностей с адаптацией и обучением, поскольку российские образовательные стандарты схожи с республиканскими. Школьники из Донбасса, которые пока не собираются поступать в вуз, получат аттестат без сдачи ЕГЭ. А те, кто решит продолжить учебу в российских вузах, смогут поступить по квотам для иностранцев — без экзаменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Эвакуация из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) была объявлена 18 февраля 2022 года. С тех пор 57 регионов России приняли более 13 тыс. детей, которые по возрасту могут посещать детсады, школы и колледжи.

Пресс-служба Минпросвещения сообщила “Ъ”, что они зачисляются в образовательные учреждения на тех же правах, что и российские граждане.

«С первых же дней для этого определили свыше 420 образовательных организаций,— рассказали в ведомстве.— Дети обеспечиваются всем необходимым: учебниками и канцелярскими принадлежностями, горячим питанием». Министерство подчеркивает, что прием новых учеников «не сказывается на общей доступности и качестве обучения». «Наша система образования готова к дополнительному приему детей без какого-либо ущерба для российских граждан»,— заверяет Минпросвещения.

Ранее в ведомстве сообщали, что образовательные стандарты России и двух республик схожи на 90%. «Глобальных разрывов в образовательных программах не наблюдается, но надо понимать, что разница присутствует»,— заявил замминистра Денис Грибов. По его словам, Минпросвещения готово найти школьных педагогов, которые смогут вести уроки для детей, говорящих только на украинском языке. Однако таких школьников среди беженцев и эвакуированных немного, добавил господин Грибов.

Собеседница “Ъ” из числа беженцев первой волны, уехавших из Донецкой и Луганской области Украины в 2014 году, считает, что сейчас особых проблем с учебниками и методиками преподавания нет.

По ее словам, в школах ДНР и ЛНР последние два-три года и так была введена российская система преподавания с российскими же учебниками.

По ее словам, детям беженцев восемь лет назад было гораздо сложнее адаптироваться. Дело в том, что в украинских школах были иные учебники и программы, а также другая — европейская — система оценок по 12-балльной шкале.

В Белгороде для школьников из Донбасса открыли отдельные классы, где дети распределены по уровню подготовки. В школах других городов области ребята обучаются в классах с российскими сверстниками. Учителя признают, что с каждым новичком пока приходится работать в индивидуальном порядке. Из-за этого нагрузка выросла, но учителя настроены оптимистично, ссылаясь, что с 2014 года у них уже накопился опыт. Отметим, семь детей занимаются дистанционно — с педагогами своих школ в ДНР, ЛНР и на Украине.

Чиновники Воронежской области надеются, что педагоги из числа эвакуированных смогут оказать помощь в синхронизации образовательных программ. В школах области с детьми работают психологи, попутно определяя уровень тревожности. Учителя обещают проводить аттестацию в щадящем режиме и пока не задают большого объема домашних заданий.

В Ульяновской области для эвакуированных были определены десять школ вблизи пунктов временного размещения. Школьники из Донбасса были распределены по классам в зависимости от возраста. В региональном минпросвещения отмечают, что все они прошли медобследование, получили необходимые справки, обеспечены учебной литературой, канцтоварами и горячим питанием. Для этого использовались в том числе средства спонсоров и благотворительных организаций. «В каждой школе педагоги будут готовы оказать поддержку и организовать дополнительные занятия,— обещают чиновники.— Также детям будут помогать студенты педагогического университета».

Школьники из ДНР и ЛНР, которые не собираются поступать в вуз, смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ.

Такое решение приняли Минпросвещения и Рособрнадзор. Образовательные ведомства указывают, что Россия с 2015 года сотрудничает с ЛНР и ДНР «по линии единого государственного экзамена». За шесть лет его сдали более 2 тыс. выпускников.

В Минобрнауки заявили, что в сентябре выпускники, приехавшие из ДНР и ЛНР, смогут поступить в российские вузы по квотам на образование для иностранных студентов — без сдачи внутренних экзаменов. Для этого им нужно пройти собеседование. Отметим, в 2022 году квота для иностранных граждан в российских вузах была увеличена на 5 тыс. мест, теперь она составляет 23 тыс. «Большого потока обращений с вопросами о переводе в российские вузы от студентов из ДНР и ЛНР в настоящее время не наблюдается,— отмечают в ведомстве.— В Донецкой Народной Республике действуют 16 вузов, в Луганской Народной Республике — 7, в них студенты продолжают обучение. Обучение возможно благодаря тому, что линия боевых действий отодвинулась от территорий республик. В свою очередь, все российские вузы в случае необходимости готовы принять студентов из ДНР и ЛНР, такая практика уже отработана».

Анна Васильева; Сергей Толмачев, Воронеж, Александра Ларинцева, Пятигорск, Сергей Титов, Ульяновск