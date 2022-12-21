В самарском театре драмы прошла генеральная репетиция премьерного спектакля 2023 года

В Самарском академическом театре драмы им. Максима Горького состоялась генеральная репетиция премьерного спектакля 2023 года «Фредерик, или Бульвар преступлений». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Премьера спектакля по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта в постановке санкт-петербургского режиссера, директора - художественного руководителя «Театра на Литейном» Сергея Морозова состоится 27, 28 и 29 января.

В спектакле играют заслуженные артисты России ВладимирГальченко, Всеволод Турчин, Елена Лазарева, Валентин Пономарев, Юрий Машкин, заслуженные артисты Самарской области Владимир Сапрыкин, Федор Степаненко.

Андрей Сазонов