Министр цифровой трансформации Украины объявил, что RuTube 9 мая взламывали украинские хакеры

RuTube в День Победы, 9 мая, взломали украинские хакеры. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«IT-армии даже удалось взломать пропуски сотрудников RuTube, чтобы они не могли попасть в компанию»,— сказал господин Федоров. Кроме того, по его словам, «IT-армия» Украины собирает данные о российских военнослужащих. Министр сообщил, что к атакам российских хакеров на украинские ресурсы власти страны готовились с прошлой осени.

«Газпром-Медиа Холдинг», дочерняя структура Газпромбанка, которой принадлежит RuTube, не ответила на запрос Bloomberg о комментариях. После атаки работу хостинга удалось восстановить только через два дня — 11 мая.

В конце октября в департаменте международной информационной безопасности МИД России в DDoS–атаках обвинили США, которые проводят операции с помощью IT-армии Украины. В июне в киберкомандовании США сообщили, что провели серию «наступательных цифровых операций» в поддержку Украины.

О защите российских властей от кибератак читайте в материале «Ъ» «Критическая безопасность».

Полина Собакина