Райффайзенбанк ввел комиссию в 0,5% за переводы на платежные сервисы

Переводы с дебетовых карт Райффайзенбанка на платежные сервисы «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и Universal Bank теперь будут облагаться комиссией в размере 0,5% от суммы перевода. Новый тариф начал действовать 19 декабря.

Об этом сообщает банк в своем Telegram-канале. «Райффайзен» также уведомил клиентов об увеличении лимита переводов через Систему быстрых платежей до 300 тыс. руб. в день.

Упомянутые системы денежных переводов пользуются популярностью среди клиентов из СНГ. 29 ноября Национальный банк Казахстана отчитался об увеличении общей суммы переводов из России в 13 раз (до 5,4 млрд руб. в октябре). Пользователи отправляли средства через сервисы «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.

Андрей Сапожников