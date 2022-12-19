Германия стала покупателем СПГ

Германия открыла свой первый терминал по хранению и регазификации СПГ в Вильгельмсхафене. Берлин стремится оперативно заменить российский газ на СПГ в условиях усиливающегося энергетического кризиса. Еще два новых приемных терминала СПГ в Брунсбюттеле и Лубмине могут быть запущены в ближайшее время. К концу следующего года Германия надеется получить до 30 млрд кубометров мощностей по импорту СПГ, что закроет до трети потребностей Германии в газе, если только Берлин сможет найти достаточное количество СПГ на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Германия, некогда крупнейший потребитель газа «Газпрома», запустила первую плавучую установку для хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) Hoegh Esperanza в порту Северного моря в Вильгельмсхафене. Берлин стремился ввести проект в кратчайшие сроки: проект был ускорен с помощью специального закона, а 26 км трубопровода, соединяющего новый терминал с существующей системой газопроводов, были проложены всего за пять месяцев.

Хранилища терминала уже заполнены 165 тыс. кубометров СПГ, поступившего из Нигерии, регазификация начнется с 22 декабря, а регулярные поставки газа в сеть — с января. FSRU сможет снабжать газом 50 тыс. домов в течение года.

До текущего года Германия не имела собственных терминалов СПГ, в основном закупая вместо этого дешевый трубопроводный газ из РФ (закрывал 55% потребностей в поставках). Сжиженный природный газ страна с мирового рынка могла получать только через терминалы в Бельгии и Голландии. Еще в конце 2020 года немецкая Uniper собирала обязывающие заявки на резервирование мощности FSRU в Вильгельмсхафене, но участники рынка не проявили достаточного интереса к проекту. Вместо этого Uniper рассматривала возможность приспособить проект под поставки водорода.

Ситуация изменилась после начала военных действий на Украине, когда поставки газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» были ограничены, а Берлину пришлось полагаться на поставки газа из соседних стран, беря на себя транспортные расходы.

Тем не менее у проекта в Вильгельмсхафене пока нет гарантий поставок газа: у Uniper есть долгосрочное соглашение с Катаром, но оно начнет действовать только с 2026 года. Таким образом, пока сложно говорить о том, что поставки СПГ на новый терминал позволят снизить цены на газ внутри страны: Германии придется конкурировать за грузы СПГ на спотовом рынке с другими странами ЕС. Кроме того, в ближайшие месяцы рынок ожидает роста спроса со стороны Китая, ослабившего антиковидные меры, в северо-западную Европу пришли холода, что увеличивает спрос на газ.

Для того чтобы уйти от российского газа, Германия намерена реализовать шесть проектов FSRU, включая запущенный в Вильгельмсхафене,— пять из них финансируются государством, еще один частный терминал появится в порту Лубмин.

Планируется, что еще два терминала — в Брунсбюттеле (проект RWE Elbehafen LNG мощностью до 7,5 млрд кубометров) и Лубмине (проект Deutsche ReGas с мощностью первой фазы в 3,6 млрд кубометров) — будут готовы к началу работы к концу года, а остальные ожидаются к концу 2023 года. «К концу следующего года мы, вероятно, будем иметь импортную мощность более 30 млрд кубометров газа. Одно это соответствует более чем половине всего объема газа, прошедшего по трубопроводам из России в Германию в прошлом году»,— сказал канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии ввода FSRU 17 декабря.

Пока терминал по регазификации только один, принципиально ситуацию он не изменит, и цены на газ будут больше зависеть, к примеру, от погоды, чем от наличия или отсутствия нового FSRU, считает независимый аналитик Александр Собко. Максимальная мощность терминала в Вильгельмсхафене — 7,5 млрд кубометров в год, или около 20 млн кубометров в сутки. Для сравнения: это чуть больше четверти от текущих, совсем небольших, объемов экспорта российского трубопроводного газа в Европу, которые, в свою очередь, сами составляют лишь пятую часть от былой нормы. А гарантированная мощность терминала в соответствии с поданным заявками получателей газа на бронирование мощностей составляет только 5 млрд кубометров. Тем не менее в запуске новых терминалов есть смысл, считает Александр Собко: недавняя очередь из танкеров возле портов Европы говорит о том, что как минимум в определенные периоды именно дефицит мощностей терминалов, а не грузов СПГ оказывается критичным для поставок газа в ЕС.

Татьяна Дятел