«ЧМ не зря называют мировой футбольной ярмаркой»

Мировые футбольные топ-клубы включись в гонку за лучшими игроками прошедшего чемпионата мира в Катаре. По данным европейских СМИ, наиболее активно ведут переговоры с агентами английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», немецкая «Бавария» и испанский «Реал». Как подорожали после завершения первенства планеты игроки, которые показали себя в матчах чемпионата, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Childs, Reuters Фото: Paul Childs, Reuters

Первенство планеты не зря называют мировой футбольной ярмаркой. Вроде как ценник на тех футболистов, которые выдали за месяц классную игру, должен рвануть вверх. Например, голкипер сборной Хорватии и «Динамо» (Загреб) Доминик Ливакович, цена которого на портале Transfermarkt до начала турнира была €8,5 млн, сейчас оценивается экспертами и журналистами в примерно в €30-40 млн. Но, как оказалось, все не так просто, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Одно дело — сыграть на азарте, на задоре, а другое — показывать свой уровень. Когда это молодой футболист, ценник может вырасти в два-три раза.

Самое сложное начинается потом. Например, если Софьян Амрабат из Марокко подпишет крупный контракт в серьезном клубе, что будет дальше? Сколько уже было покупок игроков за €50 млн, за €100 млн? Сумасшедшие деньги заплатили за Неймара. И что в спортивном плане? Ничего».

Даже главному тренеру сборной Марокко, который вывел команду в полуфинал, может не поступить серьезного предложения. Да все восхищаются Валидом Реграги, и по футбольным меркам его нынешняя зарплата в €920 тыс. не кажется большой.

Но это ничего не значит, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Тренировать сборную и тренировать клуб — это две разные вещи. Было много случаев, когда наставники отлично выступали на каких-либо чемпионатах мира, а потом не могли работать и показывать результаты в клубном футболе. Чемпионат мира прошел, все увеличили свою стоимость. Однако зимой бюджеты клубов сверстаны. Привезти футболиста в этот период сложно».

К тому же футбол давно не тот вид спорта, где все решает результат, поэтому и Кириштиану Роналду, несмотря на провал на чемпионате мира, все равно без работы не останется, даже если не поедет в Саудовскую Аравию, где ему предлагают чуть ли не $500 млн за два сезона.

А самый дорогой игрок планеты прямо сейчас выступает за сборную Франции, которая не смогла выиграть чемпионат, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Кто подорожал и дошел до невероятной стоимости? Это, конечно, Килиан Мбаппе — он может забивать в финале по три гола и стабильно играть каждый матч с огромным запасом. Он молодой, плюс физические возможности сумасшедшие. Мбаппе сегодня, пожалуй, такой единственный».

А вот главная звезда чемпионата мира Лионель Месси, несмотря на новый, почти божественный статус, вряд ли сможет добиться серьезного увеличения зарплаты в ПСЖ. Месси уже заявил, что готов продлить контракт с нынешним клубом еще на два сезона. Но он и так платит аргентинцу €35 млн в год. И даже если агентам звезды удастся повысить выплаты, то незначительно. Месси при всей своей гениальности уже завершает карьеру в отличие от Мбаппе, который, по идее, должен превзойти Месси и Рональду по всем показателям, включая гонорары и титулы.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".