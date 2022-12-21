США подтвердили визит Зеленского и поставку Украине ЗРК Patriot

Белый дом подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон и выступит во время совместной сессии обеих палат Конгресса. Также об этом написал украинский лидер в Twitter. Господин Зеленский проведет встречу с президентом США Джо Байденом, на которой будет обсуждаться стратегическая ситуация в зоне конфликта, санкции и помощь Украине. Это первая зарубежная поездка Владимира Зеленского с начала спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины

«Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Соединенных Штатов Украине. Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Зеленского сегодня, 21 декабря, в Белом доме, после чего президент Зеленский выступит на совместном заседании Конгресса»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По заявлениям Белого дома, выступление на сессии обеих палат Конгресса показывает сильную двухпартийную поддержку Украины.

Владимир Зеленский написал, что цель поездки — укрепить устойчивость и обороноспособность Украины.

По данным Reuters, визит господина Зеленского планировался в тайне, чтобы обеспечить его безопасность. Сама поездка обсуждалась 11 декабря, а спустя три дня Белый дом направил украинскому лидеру официальное приглашение. Владимир Зеленский принял его 16 декабря. Агентство отмечает, что Джо Байден также хотел посетить Украину, но отказался в целях безопасности.

Также Белый дом анонсировал новый пакет помощи Украине на $2 млрд, в который войдет батарея ПВО Patriot. Ранее российские власти называли поставку такого комплекса серьезной эскалацией.

В администрации США заявили, что у Вашингтона нет намерения «напрямую воевать с россиянами». ЗРК Patriot будет находиться под управлением ВСУ.

Ранее о поездке украинского главы сообщали Punchbowl News, CNN и Axios. По информации Axios, полиция в Вашингтоне усиливает меры безопасности.

Вчера, 20 декабря, агентство Reuters сообщало о внесении в Конгресс США законопроекта о бюджете на 2023 год, по которому Украине и союзникам по НАТО выделят рекордную сумму помощи — $44,9 млрд. Всего с начала спецоперации Вашингтон предоставил Киеву около $20 млрд, в том числе артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HIMARS.

ЗРК Patriot — американский зенитный ракетный комплекс, введен в эксплуатацию с 1984 года. Это один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. ЗРК Patriot может охватывать территорию в радиусе до 68 километров, ракеты комплекса могут одновременно отслеживать до 50 целей и поражать пять из них. В Вашингтон и Киев считают, что с помощью Patriot удастся снизить эффективность массированных ракетных ударов России.

Полина Собакина