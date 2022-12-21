Житель Волжского на глазах у очевидцев напал с ножом на женщину

В Волжском Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего горожанина, который подозревается в покушении на убийство). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 20 декабря 2022 года подозреваемый прибыл по месту жительства 29-летней бывшей сожительницы в одну из квартир дома №62 по улице 40 лет Победы для выяснения отношений. В квартире вместе со взрослыми находился ребенок потерпевшей, поэтому подозреваемый вывел женщину на улицу, где нанес ей более 10 ударов ножом в живот, грудь и лицо, после чего скрылся с места преступления.

Очевидец произошедшего вызвал бригаду скорой помощи, женщина была доставлена в больницу.

Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Ковалева