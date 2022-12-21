Житель Каневского района предстанет перед судом за кражу 19 тонн гороха

В Каневском районе будут судить 62-летнего мужчину, похитившего 19 тонн гороха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемый работал водителем в одном из акционерных обществ. Он изготовил дубликат ключей от зернохранилища и убедил коллегу вывезти горох с территории склада на «КАМАЗе» для дальнейшей продажи. Автомобиль с похищенным грузом задержали сотрудники ДПС. Накладные на груз водитель предоставить не смог.

«Правоохранители выяснили, что водитель не знал о том, что является участником преступления», - уточняют в полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время материалы его уголовного дела направлены в суд. Фигуранту дела грозит до шести лишения свободы.

Дмитрий Нестеренко

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