Арбитражный суд Липецкой области продлил конкурсное производство на местной площадке «Русских протеинов»

Арбитражный суд Липецкой области продлил срок конкурсного производства в ООО «Русские протеины Липецк» на шесть месяцев, рассказали в пресс-службе суда. С соответствующим ходатайством в суд обратилась конкурсный управляющий Ирина Беляева, указывая на то, что мероприятия по формированию конкурсной массы еще не завершены. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства в ООО «Русские протеины Липецк» назначено на 26 апреля 2023 года.

К банкротству компанию привел конфликт совладельцев «Русских протеинов» Жилвинаса Корзуна и Артураса Тамулиониса. В конце 2020 года с заявлением о несостоятельности общества обратился его совладелец ЗАО «Русские протеины». Это не позволило компании построить производство кормовой муки в липецкой ОЭЗ РУ «Данков». Сроки строительства предприятия стоимостью около 1 млрд руб. неоднократно продлевались, но фактически оно остановилось. Согласно заявлению, у ООО «Русские протеины Липецк» перед заявителем есть задолженность в размере 194,2 млн руб., подтвержденная решением арбитражного суда Белгородской области. Позднее к процедуре банкротства присоединились еще несколько кредиторов. В настоящее время в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 226,7 млн руб. В июне 2021 года в отношении ООО «Русские протеины Липецк» введена процедура наблюдения, а в мае 2022-го — конкурсное производство.

Подробнее о конфликте читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова