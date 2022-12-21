В Крыму пресекли работу двух нарколабораторий

В Севастополе и Крыму задержали организаторов нелегальных лабораторий по производству наркотических и психотропных веществ и их сбытчиков, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным сотрудников ФСБ, фигурант «севастопольского дела» приехал в город весной 2022 года, арендовал дом в частном секторе, организовав в нем химлабораторию по производству наркотических средств. Запрещенные вещества он сбывал с помощью «закладок». При задержании у него было изъято по 400 г амфетамина и мефедрона, 100 г каннабиса и около 1 кг прекурсоров, а также поддельные паспорт на вымышленное имя и удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном производстве, хранении и сбыте наркотических и психотропных веществ (ч. 5 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 228.3; ч. 2 ст. 228.3 УК РФ), а также об использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327; ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Помимо этого в пгт Пионерское под Симферополем правоохранители пресекли деятельность еще одной нелегальной нарколаборатории по изготовлению мефедрона, работу которой в арендованном частном особняке организовали два брата из Краснодарского края, их крымский приятель, а также сбытчик из Москвы, через которого планировалось распространять товар в других регионах страны. При задержании у них изъяли лабораторное оборудование и более 15 кг наркотического средства. «Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы»,— уточнили в ФСБ.

Александр Дремлюгин, Симферополь