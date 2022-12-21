Штрафы стали начислять еще на 28 платных парковках Нижнего Новгорода

Еще на 28 платных парковках Нижнего Новгорода начали взимать штрафы с 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Все платные парковки заработают в городе с 1 января 2023 года.

Сегодня в полноценный режим работы перешли парковки на улицах Академика Блохиной, Белинского, Володарского, Горького, Ковалихинской, Нестерова, Ошарской, Провиантской, Семашко, Трудовой, на Нижневолжской набережной, в Нагорном, Кожевенном, Чернопрудском, Рыбном и Портовом переулке.

К 21 декабря платные парковки работают на 99 участках города. Стоимость составляет 60 руб. в час, бесплатно автомобиль можно оставить не более чем на 15 минут. Плата не взимается с 20:00 до 8:00 по будням и круглосуточно – по выходным и праздникам.

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Елена Ковалева