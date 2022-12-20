Штрафы на всех платных парковках будут начислять в Нижнем Новгороде с 1 января

Все платные парковки заработают в полном режиме в Нижнем Новгороде с 1 января 2023 года. Там начнут взимать штрафы за неуплату. Об этом сообщил и.о. первого замглавы администрации Сергей Егоров на внеочередном заседании бюджетной комиссии думы 20 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас в полном режиме действуют 70 участков для стоянок. Остальные места все еще работают в тестовом режиме, и водителей не штрафуют за неоплаченное время. За год в бюджет Нижнего Новгорода поступило 15 млн руб. от работы парковок вместо запланированных 100 млн руб.

Платные парковки оборудовал «Мегафон» в рамках концессионного соглашения. Тариф составляет 60 руб. в час. Бесплатно оставлять машину можно с 20:00 до 8:00 по будням и круглосуточно – по выходным и праздникам. Для жителей домов вблизи платных парковок предусмотрены льготы, всем нижегородцам доступны годовые абонементы.

Анастасия Еремина, Андрей Репин