Штрафы на всех платных парковках будут начислять в Нижнем Новгороде с 1 января

Все платные парковки заработают в полном режиме в Нижнем Новгороде с 1 января 2023 года. Там начнут взимать штрафы за неуплату. Об этом сообщил и.о. первого замглавы администрации Сергей Егоров на внеочередном заседании бюджетной комиссии думы 20 декабря.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Сейчас в полном режиме действуют 70 участков для стоянок. Остальные места все еще работают в тестовом режиме, и водителей не штрафуют за неоплаченное время. За год в бюджет Нижнего Новгорода поступило 15 млн руб. от работы парковок вместо запланированных 100 млн руб.
Платные парковки оборудовал «Мегафон» в рамках концессионного соглашения. Тариф составляет 60 руб. в час. Бесплатно оставлять машину можно с 20:00 до 8:00 по будням и круглосуточно – по выходным и праздникам. Для жителей домов вблизи платных парковок предусмотрены льготы, всем нижегородцам доступны годовые абонементы.