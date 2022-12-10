Корпоративы становятся скромнее

Российские компании отказывается от масштабных новогодних корпоративов. По словам собеседников “Ъ FM” на рынке ивент-услуг, в 2022 большинство клиентов решили ограничиться вечеринками в офисе. Но и в этом случае шумных празднований не планируется: максимум — фуршет. Для ресторанного бизнеса декабрь традиционно был месяцем, дающим едва ли не самую высокую выручку в году. Не в последнюю очередь, благодаря корпоративам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сейчас же ситуация изменилась, говорит владелец ресторана «Китайские новости» Станислав Лисиченко: «Обычно в это время уже поступали звонки-заявки. Приезжали люди, ответственные в компаниях за проведение корпоративов, приценивались. В 2022 году даже звонков нет. И брони я не вижу. Насколько я знаю из разговоров с коллегами, ситуация в принципе практически везде такая. Наверное, люди решили немного сократить свои расходы на празднование Нового года.

Насколько это тревожная ситуация для рестораторов? Я бы не стал сгущать краски. Новогодние корпоративы — это не какая-то непременная бизнес-модель ресторанного бизнеса, скорее, "вишенка на торте", которую мы получали в декабре. Сегодня мы ее не получим. Но люди все равно приходят праздновать Новый год компаниями, какими-то более мобильными группами, сослуживцев, одноклассников, институтских однокашников.

Поскольку речь идет о подходах небольшими группами на пять-шесть человек, то такие брони приходят за день, за два. Поэтому говорить о том, как будет весь месяц, пока рано, мы этого не видим. Но то, что больших празднований не будет, потому что такие мероприятия подразумевали под собой закрытие заведения, этого, очевидно, уже не будет».

Многие компании до сих пор не определились, будут ли они проводить корпоратив. По словам операционного директора сервиса доставки еды Catery Андрея Черепанова, в этом году заказы стали поступать необычно поздно: «Самая, наверное, главная тенденция — это сокращение горизонта планирования. Условно говоря, до пандемии мы начинали массово получать заказы на Новый год уже в сентябре. С началом пандемии постепенно это все переползло на конец октября и начало ноября.

Сейчас основной поток заказов начался уже в конце ноября. Компании меньше склоняются к проведению корпоративов в каких-то отдельно выделенных для этого мест, например, лофтах или конференц-холлах.

Растет доля корпоративов, которые собираются проводить праздничные мероприятия непосредственно в самих офисах. Люди хотят сделать корпоративы более локальными, уютными и поддержат друг друга в непростое время».

По данным опроса сервиса Superjob, каждой десятой российской компании в этом году придется отказаться от новогоднего корпоратива. В качестве главной причины называется сложная экономическая ситуация.

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Лилия Галявиева

Лилия Галявиева