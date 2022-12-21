Свердловское УФАС за год начислило 65 млн рублей штрафов

За 2022 год управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области начислило штрафы на общую сумму около 65 млн руб. Об этом на пресс-конференции рассказал глава ведомства Дмитрий Шалабодов. Кроме того, за год удалось взыскать около 110 млн руб. — это штрафы, назначенные еще несколько лет назад, взыскание которых усложнялось процессом их оспаривания со стороны компаний.

Сумма назначенных штрафов в этом году оказалась значительно меньше, чем годом ранее (242 млн руб.). Это связано как с тем, что в этом году был наложен мораторий на проведение проверок ФАС, так и со снижением числа жалоб.

Так, на 30% за год снилось число обращений из-за недобросовестной рекламы. Всего их было 570, из которых 206 касались спам-звонков и СМС. Еще 35 — реклама финансовых услуг и финансовой деятельности.

Кроме того, было сокращено число дел, связанных с незаконной установкой торговых объектов (киосков, павильонов). Связано это с тем, что администрация Екатеринбурга приняла постановление о сносе незаконно установленных НТО.

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