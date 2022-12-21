Сотрудники ГИБДД прострелили колеса пьяному угонщику каршеринга в Выборгском районе Петербурга

Полицейские в Выборгском районе Санкт-Петербурга применили табельное оружие, чтобы остановить водителя каршерингового автомобиля. Погоня произошла ранним утром 21 декабря.

Арендованный Renault Logan съехал с КАД и двигался по Индустриальному проспекту. Его начал преследовать спецбатальон ДПС, который открыл огонь по колесам на проспекте Энергетиков. За рулем машины оказался 20-летний житель Ленобласти, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Молодой человек взял автомобиль незаконно и без разрешения, он был арендован его дядей. В отношении нетрезвого водителя оформили несколько административных протоколов, включая вождение в состоянии опьянения (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладения автомобилем.

В начале декабря «Ъ-СПб» писал, что угонщик такси погиб в массовом ДТП на Балтийской площади в Петербурге.

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